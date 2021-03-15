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Pınar Saip kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Pınar Saip evli mi?

15.03.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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Pınar Saip kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Pınar Saip evli mi?

2018’den beri İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, özellikle katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarda gündeme geliyor. Aslen Niğdeli olan Pınar Saip, Robert Koleji’nde lise eğitimini bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştu…

Okulundan mezun olduktan sonra Samsun Millî Eğitim Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkezi’nde çalışmaya başlayan Pınar Saip, salgın döneminde hayatını kaybeden sağlıkçıları anma etkinliklerinde de yer alıyor. Pınar Saip, Türkiye’nin koronavirüs salgınında ağır bedeller ödediğini vurgulamıştı…

PINAR SAİP KİMDİR?

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, 1960’ta doğdu. Aslen Niğdeli olan Prof. Dr. Pınar Saip, 1972 ve 1978 yıllarında Robert Koleji, 1978 ve 1984 yıllarında da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 1984 ve 1986 yıllarında Samsun Millî Eğitim Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkezinde hizmet verdi.

Sonrasında ise Sultanahmet Millî Eğitim Sağlık Eğitim Merkezi, Beyoğlu Devlet Hastanesinde çalışan Prof. Dr. Pınar Saip, 2018’de İstanbul Tabip Odası Başkanı oldu.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Onkoloji Enstitüsünde çalışmalarını devam ettiren Prof. Dr. Pınar Saip, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlıkçılar, geçtiğimiz günlerde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde düzenlenen törenle anılmıştı.

Bir çok kuruluş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğraflarını taşımıştı.

Ortak açıklama metnini İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Pınar Saip okumuştu. Türkiye'nin vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili konuşan İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, Türkiye'de salgın sürecinde ağır bir tabloyla karşılaşıldığını vurguladı.

Pınar Saip, Türkiye’nin salgın sürecinde ağır bedeller ödediğini açıklamıştı…


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul

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