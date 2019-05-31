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“Pinhan Restoran” davasının sanığı Osman Ekin yeniden tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 19:56 | Son Güncelleme

FETÖ’nün gizli toplantılar yaptığı iddia edilen Pinhan Restoran davasında sanık Osman Ekin’in yeniden tutuklanmasına ve ayrı yargılanmasına karar verildi.FETÖ’nün gizli toplantılar yapmak için kullandığı iddiasıyla kayyum atanan Pinhan Restoran davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi.

FETÖ’nün gizli toplantılar yaptığı iddia edilen Pinhan Restoran davasında sanık Osman Ekin’in yeniden tutuklanmasına ve ayrı yargılanmasına karar verildi.
FETÖ’nün gizli toplantılar yapmak için kullandığı iddiasıyla kayyum atanan Pinhan Restoran davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada sanıklar ve sanık avukatları savunmalarını yaptı. Savcı sanık Ekin için tutuklama talep etti. Savunmalarını ardından mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Osman Ekin’in yeniden tutuklanarak yargılanmasına devam edilmesini talep etti.
Mahkeme çıkışı tutuklandı
Mahkeme heyeti, ara karar için verdiği kısa aradan sonra sanık Osman Ekin’in tutuklanmasına ve dosyasının tefri edilmesine karar verdi. Öncesinde de tutuklu yargılanan ve tahliye edilen sanık Ekin, mahkeme çıkışı bir kez daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi yönünde ara karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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