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  4. Pininfarina "çok hızlı" yorumlarına açıklık getirdi

Pininfarina "çok hızlı" yorumlarına açıklık getirdi

07.12.2020 11:32 | Son Güncelleme:
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Pininfarina "çok hızlı" yorumlarına açıklık getirdi

Top Gear ekibine konuşan Pininfarina patronu Rene Wollmann, süper hızlı otomobillerin geleceği ile ilgili bazı açıklamalar yaptı.

Markanın yeni aracı Battista'nın 1.920 bg gücünde olduğunu hatırlatan Wollmann, araç hakkındaki söylenilen "çok hızlı" yorumları için bir açıklama yapmak durumunda kaldı.

Pininfarina battista

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÜRETİMİ BAŞLADI

Modelin teslimatları 2021 yılında başlayacak. Süreci hızlandırmak için marka, Battista’yı yüksek hız testlerinden geçirmişti. Verdiği demeçte her şeyin yolunda ve planlandığı gibi gittiğini belirten Wollmann, araç üzerinde son dokunuşların olacağını da belirtti.

Pininfarina battista

TUR SÜRESİ KOVALAMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK!

Marka yöneticilerine göre Battista; rekorlar kırması için değil, unutulmaz bir sürüş tecrübesi yaşatmak için tasarlanmış. Wollmann konu hakkında şu ifadeleri kullanıyor: "Tur sürelerini kovalamak gibi bir derdimiz yok zira bu durum Battista'nın doğasına uygun değil. Aracı bir hiper-GT olarak tanımlamak mümkün. Yani özellikle virajlarda size şahane duygular yaşatacak."

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