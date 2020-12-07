Pininfarina "çok hızlı" yorumlarına açıklık getirdi

Markanın yeni aracı Battista'nın 1.920 bg gücünde olduğunu hatırlatan Wollmann, araç hakkındaki söylenilen "çok hızlı" yorumları için bir açıklama yapmak durumunda kaldı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÜRETİMİ BAŞLADI

Modelin teslimatları 2021 yılında başlayacak. Süreci hızlandırmak için marka, Battista’yı yüksek hız testlerinden geçirmişti. Verdiği demeçte her şeyin yolunda ve planlandığı gibi gittiğini belirten Wollmann, araç üzerinde son dokunuşların olacağını da belirtti.

TUR SÜRESİ KOVALAMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK!

Marka yöneticilerine göre Battista; rekorlar kırması için değil, unutulmaz bir sürüş tecrübesi yaşatmak için tasarlanmış. Wollmann konu hakkında şu ifadeleri kullanıyor: "Tur sürelerini kovalamak gibi bir derdimiz yok zira bu durum Battista'nın doğasına uygun değil. Aracı bir hiper-GT olarak tanımlamak mümkün. Yani özellikle virajlarda size şahane duygular yaşatacak."



