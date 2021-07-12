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Pininfarina'dan gizemli paylaşım! "Yeni bir şey geliyor"

12.07.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan otomotiv tasarımcısı Pininfarina, Facebook hesabı üzerinde gizemli bir paylaşım yaptı. Pininfarina paylaşımda sadece "Pininfarina'dan yeni bir şey geliyor" diyerek, 14 Temmuz'u işaret etmiş durumda.

Pininfarina'dan gizemli paylaşım! "Yeni bir şey geliyor"

Pininfarina, Facebook hesabını oldukça efektif bir şekilde kullanıyor. İtalyan otomotiv tasarımıncısının son yaptığı paylaşımlardan biri de aslında bunun bir göstergesi. Ancak bu paylaşım oldukça gizemli.

İŞTE PININFARINA'NIN PAYLAŞIMI

Pininfarina, Facebook hesabından yaptığı o paylaşımda henüz ne olduğu bilinmeyen bir projenin fotoğrafını paylaştı ve 14 Temmuz'u işaret etti. Paylaşımda yer alan tek bilgi, bu tarih ve "Pininfarina'dan yeni bir şey geliyor" ifadesi.

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GİZEMİN ARKASINDA NE VAR?

Pininfarina, bir SUV modeli işaret ediyor olabilir. Bunun dışında LED stop ışıklarına benzeyen kısım da bunu destekliyor. Ancak çok başka bir model de karşımıza çıkabilir. Bakalım 14 Temmuz'da karşımıza nasıl bir ürün çıkacak?

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