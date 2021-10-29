Pink Floyd’un kurucusu Syd Barrett’a ait gitar 20 bin sterline satıldı

Bir döneme damgasını vuran efsanevi İngiliz rock grubu Pink Floyd’un kurucusu olan Syd Barrett’a ait gitar, İngiltere’nin Cambridge şehrindeki Cheffins müzayedesinde satışa sunuldu. Satış öncesi tahmini 5 bin ila 10 bin sterlin arası gösterilen 12 telli akustik gitarın fiyatı neredeyse iki katına çıktı. Fransa’dan bir teklifçinin 20 bin sterline satın aldığı gitar, Barrett tarafından 1971 yılında alınmıştı.

"DAHA DÜN PARTLATTIM"

Gerçek ismi Roger Keith Barrett olan Syd Barrett, 1971 yılında Rolling Stone Magazi'ne verdiği röportajda gitarından, "Bu benim 12 telli yeni gitarım, şu an sadece bunu kullanıyorum. Daha dün parlattım’’ sözleriyle bahsetmişti. Röportajdan kısa bir süre sonra mental sağlığı bozulan Barrett, toplumdan uzaklaşmış ve uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle suçlanmıştı.

60 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Pink Floyd’un ilk zamanlarında asıl şarkı yazarı ve önemli güç olan Barrett, gruba katılan diğer üyelerden sonra şarkı söylemeye ve gitar çalmaya başladı. Barrett’in grup kariyeri, mental sağlığının bozulmasıyla ve dengesiz davranışları nedeniyle son buldu. Pink Floyd'dan 1968'de ayrılan Barrett, annesinin Cambridge'deki bodrum katına taşınmış ve 2006 yılında da 60 yaşındayken pankreas kanserinden hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

