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Pink Martini başkentte konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 23:59 | Son Güncelleme

ABD'li müzik grubu Pink Martini, Türkiye turnesi kapsamında geldiği Ankara'da, şarkılarını sahnede seyircileriyle birlikte seslendirdi

ABD'li müzik grubu Pink Martini, Türkiye turnesi kapsamında Ankara'da verdiği konserde, seyircileri sahneye davet ederek şarkılarını onlarla birlikte seslendirdi.

Congresium Ankara'da sahne alan grup, farklı dillerde ve tarzlardan oluşan geniş bir repertuvar sundu.

Grubun kurucu üyesi piyanist Thomas M. Lauderdale, vokalist China Forbes ve diğer sanatçılar, performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.

"Amado Mio", "Sympathique", "Ich Dich Liebe", "Donde Estas", "Anna", "Exodus" ve "Tomato" ve "I am woman" gibi şarkıların seslendirildiği konserde, "Aşkım Bahardı" ve "Üsküdar" gibi Türkçe şarkılar da yer aldı.

Söyledikleri şarkılara ilişkin bilgiler veren Forbes, bazı şarkılarda gruba eşlik etmesi için dinleyicileri sahneye davet etti. Daha sonra grup, izleyicilerin yoğun alkışı üzerine tekrar sahneye çıktı.

Piyanist Lauderdale, Brasil şarkısı eşliğinde seyircilerle halka kurarak izleyicilerin bulunduğu yere geldi, dans etti ve onları tekrar sahneye çağırdı.

Hayranlarıyla dans eden grup, başkentlilere müzik dolu bir gece yaşattı.

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Pink Martini'den Ankara'da interaktif konser

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