HABER

Pink Martini İstanbul'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 23:26 | Son Güncelleme

Dünya turnesi kapsamında Volkswagen Arena'da sahne alan ABD'li müzik grubu, farklı dillerde ve tarzlardan oluşan geniş bir repertuvara yer verdi

İSTANBUL (AA) - ABD'li müzik grubu Pink Martini, dünya turnesi kapsamında İstanbul'da konser verdi.

Volkswagen Arena'da sahne alan grup farklı dillerde ve tarzlardan oluşan geniş bir repertuvar sundu.

Grubun kurucu üyesi piyanist Thomas M. Lauderdale, vokalist China Forbes ve diğer sanatçılar, performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.

Daha önce de geldikleri İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Lauderdale, Türkçe olarak "Merhaba İstanbul" ve "Teşekkür ederim" gibi sözleriyle alkış aldı.

Söyledikleri şarkılara ilişkin bilgiler veren Forbes, bazı şarkılarda gruba eşlik etmesi için dinleyicilerden bir kısmını sahneye davet etti.

"Amado Mio", "Sympathique", "Ich Dich Liebe", "Donde Estas", "Anna", "Exodus" ve "Tomato" gibi şarkıların seslendirildiği konserde "Aşkım Bahardı" ve "Üsküdar" gibi Türkçe şarkılar da yer aldı.

ABD'li müzik grubu Pink Martini, 17 Mayıs'ta İzmir, 18 Mayıs'ta Adana, 20 Mayıs'ta Ankara ve 21 Mayıs'ta Konya'da konser verecek.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: DHKP-C çözüldü!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: DHKP-C çözüldü!
"Siyasi terbiyemiz, milli iradeye saygının esasıdır""Siyasi terbiyemiz, milli iradeye saygının esasıdır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konser pink martini Volkswagen Arena

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Mültecilerin bulunduğu kamyon devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.