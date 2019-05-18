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Pink Martini, İzmirli hayranları için söyledi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

TÜRKİYE turnesinin üçüncü konserini İzmir'de veren Amerikalı ünlü müzik grubu Pink Martini'yi 3 bin İzmirli hayranı dinledi.

Pink Martini, İzmirli hayranları için söyledi

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE turnesinin üçüncü konserini İzmir'de veren Amerikalı ünlü müzik grubu Pink Martini'yi 3 bin İzmirli hayranı dinledi. Bazı hayranlarını sahneye çağıran grubun vokali China Forbes, son albümlerinde yer alan 'Aşkım Bahardı' isimli Türkçe parçayı onlarla beraber dans ederek seslendirdi.
Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve her albümü ile altın ve platin plak kazanan Amerikalı ünlü müzik grubu Pink Martini, Türkiye turnesinin üçüncü konserini İzmir Kültürpark'taki Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi. 3 bin kişinin katıldığı konserde 'Sympathique', 'Hang on Little Tomato', 'Hey Eugene!' gibi ünlü şarkılarını seslendiren grup, İzmirli hayranlarına keyif dolu anlar yaşattı. İzleyicileri Türkçe konuşarak selamlayan grup kurucusu ve piyanisti Thomas M. Lauderdale, "İyi akşamlar İzmir. Yeniden İzmir'de olmaktan çok gururluyuz. Şimdiki şarkı, yazdığımız ilk şarkıdır” dedi ve 'Çalışmak istemiyorum, yemek yemek istemiyorum, sadece dertlerimi unutmak istiyorum' diye konuştu. Grup vokali China Forbes ise hayranlarını sahneye çağırdı ve 'Je Dis Oui' adlı son albümlerinde yer alan 'Aşkım Bahardı' isimli Türkçe parçayı sahneye akın eden çok sayıda İzmirli ile beraber söyledi. Sahnede coşkulu bir şekilde dans edip şarkı söyleyen İzmirliler, konserin tadını çıkardı.
Dünyanın farklı köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern formda sunan müzik grubu, Türkiye turnesine Adana, Ankara ve Konya'da devam edecek.

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