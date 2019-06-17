HABER

"Pinokyo" bale sahnesinde seyirciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 23:12 | Son Güncelleme

Masal kahramanı "Pinokyo", Hayal Sahnesi Sanat Kursları öğrencileri tarafından "Türkiye'de ilk kez" bale gösterisi olarak sahneye taşındı

Masal kahramanı "Pinokyo", Hayal Sahnesi Sanat Kursları öğrencileri tarafından "Türkiye'de ilk kez" bale gösterisi olarak sahneye taşındı.

Dünya klasikleri arasında yer alan Carlo Collodi'nin "Pinokyo" adlı eseri, Türkiye'de ilk kez Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayal Sahnesi Sanat Kurslarının öğrencileri tarafından Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Video mapping" yönteminin kullanıldığı uygulamada, renkli kostümler ile minik balerinler büyük beğeni topladı.

Velilerin de görev aldığı temsilin sonunda dansçılar anneleriyle dans etti.

Eserin rejisörü Seda İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok yoğun bir çalışma ile hazırladıkları eseri sahneye taşımaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ankara'da 17 yıldır eğitim veren ve uluslararası diploma programlarına dahil olan Hayal Sahnesi Sanat Kursları öğrencilerinin dünyaca ünlü bir başyapıtı sahneye taşıyacağını dile getiren İnanç, şunları ifade etti:

"Kostüm, dekor, aksesuar ve ciddi bir video mapping çalışması var eserimizde. Eserin belli başlı tablolarını esas aldık. Bir eseri, romanı, konuyu bale sahnesine taşırken ana konu üzerinden gidebiliyorsunuz. Belli başlı tablolarla yaptık, eseri net bir şekilde anlattık. İlk kez Pinokyo Türkiye'de sahnelendi."

- "Eserde rol aldığım için mutluyum"

Temsilde görev alan anne Mine Böcekçi ise kızının 4 yıldır bale yaptığını, birlikte dans edecekleri için mutlu olduğunu söyledi.

Böcekçi, daha önce dans tecrübesi bulunmadığını belirterek, "İlk kez böyle bir şey olacak hayatımda. Opera Sahnesi'nde olması ise ayrı bir kıymetli. Hayal Sahnesi hocalarına da teşekkür ederiz." dedi.

Minik dansçı İdil Börekçi de annesi ile aynı sahnede olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Eserde rol aldığım için mutluyum. 4 yıldır bale yapıyorum. Kendimi bale yaparken mutlu hissediyorum. Öğretmenlerime teşekkür ederim." diye konuştu.

- Pinokyo için şarkı bestelendi

Sanat yönetmenliği Volkan Ersoy'a, rejisi ve librettosu Seda İnanç'a ait eserin koreografisini Natalia Mikheeva Sunar, Tatyana Gabrusseva, Natalia Sololina, İrina İlisulu ve Gülşah Bakır üstlendi.

Türkiye'de ilk kez sahnelenecek eser için Dürin Güner "Pinokyo" isimli şarkı besteledi. Güner, temsilin sonunda solist Tanay Kıratlılar ile sahnede yer alacak.

Video prodüksiyonu Coşkun Türkel'e ait eser, Opera Sahnesi'nde yarın bir kez daha izleyenlerin beğenisine sunulacak.

Arazinin ortasında doğal jakuziArazinin ortasında doğal jakuzi
Kırkağaç'ta sağanak yağış Kırkağaç'ta sağanak yağış 
94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayal Sahnesi Pinokyo balesi ilk kez Türkiye'de Volkan Ersoy

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Sert sözler: Sen demokrasi düşmanısın!

Sert sözler: Sen demokrasi düşmanısın!

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Ağrı'da sel: 4 ölü

Ağrı'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

İstanbul Okmeydanı'nda lüks araca silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.