Pinterest’e rakip olarak çıkarıldı, şimdi kapanıyor!

Sosyal medya devi, Hobbi kullanıcılarına göndermeye başladığı uyarılarla, uygulamanın 10 Temmuz’da kapanacağını hatırlatıyor ve içeriklerinin yedeklerini almalarını salık veriyor.

FACEBOOK MODELİ HOBBİ'DE TUTMADI

Hobbi uygulaması, Facebook’un New Product Experimentation (NPE) takımı tarafından hazırlanmıştı. Bu ekip şirket içinde, düşük maliyetlerle minik uygulamalar geliştirip piyasaya sürüyor, eğer uygulama tutarsa da milyar dolarlık işlere dönüşmesi umut ediliyor. Ancak Pinterest’te rakip olarak geliştirilen Hobbi uygulamasında bu model işe yaramamış gibi görünüyor.

Zuckerberg şimdi Pinterest’i gerçekten kafaya taktıysa, milyar dolarlar ödeyip servisi satın almak isteyebilir. Pinterest’in önemi ise şu, bir zamanlar sadece internette bulunan görselleri paylaşmak için kullanılan servis artık çok önemli bir online alışveriş merkezine doğru evriliyor.

Pinterest kullanıcıları, online mağazalarda buldukları ürünlere linkler vererek takipçilerini alışverişe yönlendirebiliyorlar. Zuckerberg de işin ucunda büyük para olduğunu koklamış olacak ki, Pinterest’e rakip olmayı kafasına takmış. Zuckerberg daha önce de ele geçirmek istediği Snapchat’e yüklü teklifler yapmasına rağmen satın alamayınca Snapchat’i taklit eden uygulamalar geliştirmişti.

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