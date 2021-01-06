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Pinterest hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

06.01.2021 17:54 | Son Güncelleme:
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Pinterest hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Pinterest, özellikle Avrupa ve Amerika'da oldukça yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya ağıdır. Pinterest, ülkemizde de son birkaç yılda geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda. Ancak yine de bazı kullanıcılar Pinterest hesap silme işleminin mümkün olup olmadığını merak ediyor. Peki, Pinterest hesabını kalıcı olarak silmek mümkün mü? Detaylar yazımızın devamında...

Pinterest, bir tür görsel stok uygulaması olarak adlandırılabilir. Pinterest, kullanıcılarına iki farklı yöntemle paylaşım imkanı sunan fotoğraf ve video paylaşım platformudur. Pinterest kullanıcıları bir yandan kendi istedikleri fotoğraf veya videoyu paylaşabilirken, diğer yandan da diğer kullanıcıların paylaşmış olduğu görselleri paylaşabilirler. Pinterest'te yapılan bu işlem ise 'pinlemek' olarak adlandırılır. Pinterest'te pinlemek isteyeceğiniz görselleri farklı kategoriler içerisinde gruplandırabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir fotoğraf veya videoyu bu kategorilerde panoya ekleyerek paylaşım yapabilirsiniz. Dünya genelinde popülerliğini her geçen gün arttıran Pinterest, dikkat çekecek seviyede kadın ağırlıklı kullanıcılara sahip. Tüm bunların yanında kullanımına bir süre ara vermeyi düşünen veya Pinterest hesabını kalıcı olarak silmek isteyen kullanıcılar da mevcut. Pinterest hesap silme veya Pinterest hesabı kapatmak için yapılacakları sizler için sıraladık...

Telefondan Pinterest Hesabını Tamamen Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Pinterest hesap silme işlemi iki farklı şekilde yapılabilir. Kullanıcılar Pinterest hesap silme işlemini telefondan veya bilgisayar üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilir. Pinterest hesap silme işlemi iPhone veya Android bir cihaz kullanarak yapılabilir. İşte, takip etmeniz gereken adımlar...

  • Pinterest hesap silme işlemi için iPhone veya Android cihazınızda yüklü olan Pinterest uygulamasına giriş yapın. Programa giriş yaptıktan sonra kendi profil sayfanızı açın ve sağ üst köşedeki "Ayarlar" simgesine dokunun.

Görsel 2

  • Daha sonra karşınıza birçok farklı seçenek listelenmiş olarak çıkacaktır. Listenin üst sıralarında yer alan "Hesap Ayarları" seçeneğine tıklayın.

Görsel 3

  • Bu adımdan sonra ise açılan hesap ayarları listesinin en altında yer alan "Hesabı Kapat" seçeneğini seçin.

Görsel 4

  • Sonrasında karşınıza "Emin misiniz?" sorusunu soran küçük bir pencere çıkar. Bu noktada "Hesabı Kapat" butonunu tıklayın. Bu işlemin ardından Pinterest uygulaması daha önceden onaylanmış olan e-mail adresinize bir ileti gönderir. Hesabınızı kapatabilmek için gelen e-maili onay vererek cevaplamalısınız. Maile onay verdiğiniz taktirde hesabınız kapatılacaktır.

Görsel 5

Bilgisayar Üzerinden Pinterest Hesabı Nasıl Silinir?

Yukarıda Pinterest hesap silme işlemini telefondan gerçekleştirebilmek için adımları detaylı bir şkilde açıklamıştık. Bilgisayar kullanarak da Pinterest hesabını kapatmak mümkün. Bilgisayar kullanarak hesap silme işlemi için takip edilmesi gereken adımlar...

  • Eğer mobil uygulama üzerinden değil de bilgisayar üzerinden Pinterest hesabınızı silmek istiyorsanız öncelikle yapmanız geren, Pinterest'in resmi web sitesini gitmek. Aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı adresine tıklayarak da hızlı bir şekilde giriş yapabilirsiniz.
    Pinterest hesap kapatma linki için TIKLAYINIZ!

  • Pinterest hesap silme linkini kullanarak resmi siteye giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan aşağı yönlü oku tıklayın.

Görsel 6

  • Ardından açılan listeden "Ayarlar" seçeneğine tıklayın.

Görsel 7

  • "Ayarlar" menüsünü açtıktan sonra karşınıza çıkan "Hesap Ayarları" seçeneğini seçin ve Pinterest hesap kapatma işlemine devam edin.

Görsel 8

  • Daha sonra açılan sayfanın aşağıya kaydırın ve sayfanın en alt sağ tarafında konumlanan "Hesabı Kapat" seçeneğine basın.

Görsel 9

  • Bu adımı gerçekleştirdikten sonra ise karşınıza hesap kapatma nedenini soran küçük bir pencere açılır. Bu pencerede bulunan hesap kapatma nedenlerinden birini seçin ve son adıma geçin.

Görsel 10

  • Son olarak karşınıza tekrar küçük bir pencere açılır. Bu küçük pencerenin sağ altında kırmızı buton şeklinde olan "E-posta Gönder" seçeneğine tıklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra Pinterest uygulaması, size hesap kapatma işleminize onay vermenizi isteyen bir e-posta gönderir. Gelen e-postada "Evet, hesap kapatılsın" seçeneğini seçin. Bu yöntemle mailinize gelen iletiyi cevapladığınız taktirde Pinterest hesabını silme işleminiz gerçekleşir.

Görsel 11

Bu adımları takip ederek hesabınızı kolay bir şekilde silebilirsiniz. Ancak, hesabınızı sildiğinizde herkese açık olan profiliniz görüntülenmese de Pinterest hesabınızın kalıcı olarak silinmesi 14 gün içerisinde gerçekleşir.

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