Pinterest hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Pinterest, bir tür görsel stok uygulaması olarak adlandırılabilir. Pinterest, kullanıcılarına iki farklı yöntemle paylaşım imkanı sunan fotoğraf ve video paylaşım platformudur. Pinterest kullanıcıları bir yandan kendi istedikleri fotoğraf veya videoyu paylaşabilirken, diğer yandan da diğer kullanıcıların paylaşmış olduğu görselleri paylaşabilirler. Pinterest'te yapılan bu işlem ise 'pinlemek' olarak adlandırılır. Pinterest'te pinlemek isteyeceğiniz görselleri farklı kategoriler içerisinde gruplandırabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir fotoğraf veya videoyu bu kategorilerde panoya ekleyerek paylaşım yapabilirsiniz. Dünya genelinde popülerliğini her geçen gün arttıran Pinterest, dikkat çekecek seviyede kadın ağırlıklı kullanıcılara sahip. Tüm bunların yanında kullanımına bir süre ara vermeyi düşünen veya Pinterest hesabını kalıcı olarak silmek isteyen kullanıcılar da mevcut. Pinterest hesap silme veya Pinterest hesabı kapatmak için yapılacakları sizler için sıraladık...

Telefondan Pinterest Hesabını Tamamen Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Pinterest hesap silme işlemi iki farklı şekilde yapılabilir. Kullanıcılar Pinterest hesap silme işlemini telefondan veya bilgisayar üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilir. Pinterest hesap silme işlemi iPhone veya Android bir cihaz kullanarak yapılabilir. İşte, takip etmeniz gereken adımlar...