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Pinterest, İçerik Oluşturucu Fonu’nu başlattı

09.04.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pinterest, tüm sosyal medya platformları arasında Instagram, YouTube ve diğerlerine kıyasla “influencer” kültür türüne en az yatkın olanı olabilir. Ama görünüşe göre bu durum değişmeye başlıyor.

Pinterest, İçerik Oluşturucu Fonu’nu başlattı

Geçtiğimiz eylül ayında şirket, her ikisi de en yüksek profilli kullanıcılarının projelerini sergilemelerini ve platformda bir takipçi kitlesi oluşturmalarını kolaylaştırmak amacıyla Story Pinlerini ve içerik oluşturucu profillerini tanıttı.

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Şimdi Pinterest bu çabaları bir adım öteye taşıyor. Şirket, platforma içerik oluşturan küçük bir grup influencer'a ödeme yapmak için bir “Yaratıcı Fonu” başlatıyor. Fon, az temsil edilen sekiz içerik oluşturucudan başlayarak, 2021 boyunca küçük influencer gruplarına 500.000 dolar nakit desteği ve medya desteği sağlayacak. Ancak şirket, yıl boyunca programa daha fazla kişi eklemeyi planlıyor.

Fonla Pinterest, içerik oluşturucuları doğrudan finansal destekle cezbeten en son şirket oldu. TikTok ayrıca geçen yıl 200 milyon dolarlık bir fon başlattı. Snapchat’in Spotlight girişimi en popüler videoları oluşturan kullanıcılara milyonlar ödedi. Bu çabalarla karşılaştırıldığında, Pinterest’in yaklaşımı çok daha mütevazı.

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Ancak şirket, diğer platformlardan farklı bir tür influencer kültürü oluşturmaya çalıştığını da açıkça belirtiyor. Fonun yanı sıra Pinterest, yaratıcıları için şirketin mevcut topluluk kurallarının ötesine geçen yeni bir dizi politika da tanıttı. “Oluşturucu Kodu”, Hikaye Pinlerine erişimi olan tüm Pinterest kullanıcılarının doğruluk kontrolünü ve kapsayıcı bir ortam oluşturmayı içeren bir dizi yönergeyi kabul etmesini gerektirecek. Ayrıca Pinterest, kullanıcıları daha olumlu yorumlar bırakmaya teşvik bir yorum denetleme özelliğini de açıkladı. Bu özellik, Instagram ve TikTok tarafından kullanılan araçlara benziyor ve aynı zamanda kullanıcıları kurallara aykırı yorumlar yayınlamadan önce proaktif olarak uyarabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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