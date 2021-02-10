Pırasanın faydaları saymakla bitmiyor! Uykusuzluk belirtilerini de ortadan kaldırıyor

Faydaları saymakla bitmeyen pırasa ile ilgili bilgi veren Diyetisyen Salih Gürel, kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden biri olan pırasa ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Pırasa sebzesi, zambakgiller familyasından gelmektedir. Pırasa, Akdeniz ikliminde yetişen bir besin kaynağıdır. Her mevsim yetişme özelliğine de sahiptir ancak kış aylarında yetişen önemli bir sebze olarak bilir ve daha çok tüketiriz.

İçerisinde A vitamini B6 vitamini, folik asit, C vitamini, K vitamini, demir, manganez ,magnezyum ve kalsiyum mineralleri bulundurur.

PIRASANIN YARARLARI DÜZENLİ TÜKETİLDİĞİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Düzenli pırasa tüketimi vitamin ve mineral dengesini korumada yardımcıdır. C vitamini yaraların iyileşmesi ve kolajen üretimi için oldukça önemlidir. Piridoksin (B6) fiziksel güce dayalı aktivitelerde ihtiyaç duyulan enerjiyi açığa çıkartır. K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlar ve kemik kayıplarına karşı korur. Demir hemoglobinin üretimi için gereklidir. Manganez metabolik süreçleri kolaylaştıran bir koenzimdir.

Pırasada bol miktarda bulunan kaempferol isimli flavonid kan damarlarınızı serbest radikallerden ve reaktif oksijen türlerinden aktif bir şekilde korurken vücudunuza nitrik asidin verdiği zararları azaltır. Kaempferol aynı zamanda kan damarlarınızı genişletip gevşeterek dinlenmelerine yardımcı olur.Ayrıca Kalp damar sağlığını tehdit eden homosistein oranını da düzenlenlemeye de yardımcıdır.