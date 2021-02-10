HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Pırasanın faydaları saymakla bitmiyor! Uykusuzluk belirtilerini de ortadan kaldırıyor

Pırasanın faydaları saymakla bitmiyor! Uykusuzluk belirtilerini de ortadan kaldırıyor

10.02.2021 14:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pırasanın faydaları saymakla bitmiyor! Uykusuzluk belirtilerini de ortadan kaldırıyor

Vücudun ihtiyacı olan vitaminleri almasına yardımcı olarak bağışıklık sistemini güçlendiren sebzelerin bilmediğiniz faydaları da bulunuyor. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri de pırasa. İçindeki çeşitli vitamin ve mineraller sayesinde fiziksel gücü artıran ve kemikleri koruyan pırasa, aynı zamanda uykusuzluk belirtilerinin de çaresi oluyor. Uykusuzluk belirtilerini ortadan kaldıran pırasa, beynin uyuşarak uyku düzenine geçmesine yardımcı oluyor.

Faydaları saymakla bitmeyen pırasa ile ilgili bilgi veren Diyetisyen Salih Gürel, kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden biri olan pırasa ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Pırasa sebzesi, zambakgiller familyasından gelmektedir. Pırasa, Akdeniz ikliminde yetişen bir besin kaynağıdır. Her mevsim yetişme özelliğine de sahiptir ancak kış aylarında yetişen önemli bir sebze olarak bilir ve daha çok tüketiriz.

İçerisinde A vitamini B6 vitamini, folik asit, C vitamini, K vitamini, demir, manganez ,magnezyum ve kalsiyum mineralleri bulundurur.

PIRASANIN YARARLARI DÜZENLİ TÜKETİLDİĞİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Düzenli pırasa tüketimi vitamin ve mineral dengesini korumada yardımcıdır. C vitamini yaraların iyileşmesi ve kolajen üretimi için oldukça önemlidir. Piridoksin (B6) fiziksel güce dayalı aktivitelerde ihtiyaç duyulan enerjiyi açığa çıkartır. K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlar ve kemik kayıplarına karşı korur. Demir hemoglobinin üretimi için gereklidir. Manganez metabolik süreçleri kolaylaştıran bir koenzimdir.

Pırasada bol miktarda bulunan kaempferol isimli flavonid kan damarlarınızı serbest radikallerden ve reaktif oksijen türlerinden aktif bir şekilde korurken vücudunuza nitrik asidin verdiği zararları azaltır. Kaempferol aynı zamanda kan damarlarınızı genişletip gevşeterek dinlenmelerine yardımcı olur.Ayrıca Kalp damar sağlığını tehdit eden homosistein oranını da düzenlenlemeye de yardımcıdır.

GECE YATMADAN ÖNCE TÜKETİRSENİZ UYKUSUZLUĞA ÇARE OLUR

Pırasa yoğun bir mineral havuzuna sahip olduğu için gece yatmadan önce tüketildiği zaman uyku hissinizi arttırmış olur. Bol mineral içerdiği için beyin uyuşarak uyku haline geçmesine uyku düzensizliklerini ortadan kaldırmaya yardımcıdır. Ayrıca psikolojik rahatsızlıkları olanların sakinleştirilmesi konusunda da yardımcı olur.

DİYET YAPANLARIN DA VAZGEÇİLMEZİ

İçerisinde yağ barındırmadığı için kilo almayı en aza indir ve diyetlerin vazgeçilmezidir. Ayrıca lifli yapısı sayesinde kabızlığının önüne geçmemize yardımcı olur.

Pırasa, vücutta biriken toksin yani zararlı olan maddelerin tutularak dışarı atılmasını sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde bu toksin maddeler hem atılmasını hem de vücutta birikmesini önlemiş olur.

Pırasa , böbreklerdeki kum ve taşların düşürülmesine yardımcı olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Bu tedavi koronavirüsün ağır semptomlarını yok ediyor!Bu tedavi koronavirüsün ağır semptomlarını yok ediyor!
Akşam namazı nasıl kılınır?Akşam namazı nasıl kılınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Çakır anlattı

Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Çakır anlattı

Prof. Dr. Özlü'den flaş açıklama: Hastalar atlatıyor ama...

Prof. Dr. Özlü'den flaş açıklama: Hastalar atlatıyor ama...

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Psikonevroz ve sosyal anksiyete farkına dikkat! Bu belirtilerle kendini gösteriyor

İletişimde söyleyecek bir şey bulamıyorsanız sebebi bu olabilir

Yakınlarına koronavirüs bulaştıran hemşire anlattı: O süreçte vicdan azabı daha ağır geldi

'Yaşadığım vicdan azabı, o süreçte çok daha ağır geldi'

Bilime göre kadınların gaz kokusu erkeklerden daha kötü kokuyor

Bilim açıkladı! Kadınlar erkeklerden daha kötü kokuyor

Ozon tedavisi koronavirüsün ağır semptomlarını yok ediyor

Bu tedavi koronavirüsün ağır semptomlarını yok ediyor!

Genital organ sarkması ve idrar kaçırma probleminde hangi durumlarda ameliyat gerektirir?

Spor yaparken rahatsızlık hissediyorsanız dikkat! Çözümü mümkün

Rahim ağzı kanseri aşısı uyarısı: Erkekler de olmalı!

'Erkekler de rahim ağzı kanseri aşısı olmalı'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.