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Pire ilacı, apartman sakinlerini hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 14:39 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, belediye görevlilerince kazan dairesine sıkılan pire ilacından etkilenen 2 apartman sakini, hastaneye kaldırıldı.

Pire ilacı, apartman sakinlerini hastanelik etti

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, belediye görevlilerince kazan dairesine sıkılan pire ilacından etkilenen 2 apartman sakini, hastaneye kaldırıldı. Apartman sakinleri, daha önce 2 kez kazan dairesinin ilaçladığını, pirelerden kurtulamadıkları için 3'üncü defa ilaçlama yapıldığını söyledi.
Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'ndaki 7 katlı apartmanın kazan dairesinde kedinin doğum yapmasının ardından ortaya çıkan pirelerden kurtulmak isteyen apartman sakinleri, Odunpazarı Belediyesi'ni arayarak, yardım istedi. İhbarla binaya gelen belediye görevlileri de kazan dairesini ilaçladı. İlaç kokusu, havalandırma boşluğundan apartmandaki dairelere yayıldı. İlaçtan etkilenen apartman sakinleri, 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Özel kıyafet giyen ve maske takan UMKE ekipleri, apartmana girerek, dairelerde oturanları dışarı çıkardı. İlaçtan etkilenen 2 apartman sakini, sağlık görevlilerince ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, apartman sakinleri; belediye görevlilerinin daha önce 2 kez gelip, kazan dairesini ilaçladıklarını, pirelerden kurtulmadıkları için bugün 3'üncü kez ilaçlama ekibi çağırdıklarını söyledi.

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Pire ilacı, apartman sakinlerini hastanelik ettiPire ilacı, apartman sakinlerini hastanelik ettiPire ilacı, apartman sakinlerini hastanelik etti

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