ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'deki Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi restore ediliyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan Merkezin restorasyon, bakım onarım ve çevre düzenlemesi, 3 milyon 878 bin 293 liralık sözleşme bedeliyle bir firmaya verildi.

Başkanlıkça projesi çizilmiş olan Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde 400 gün sürmesi planlanan çalışmaların, 17 Aralık 2020'de tamamlanması hedefleniyor.

Piri Reis Müzesi'nin, Gelibolu Tarihi Alanı'na katkı sunmak isteyen tüm paydaşların ve halkın kullanımına açık olmak üzere bir araştırma merkezine dönüştürülmesi amacıyla yapılacak restorasyon kapsamında, altyapı çalışmaları ve çevre düzenleme işi ihalesi sonrası bina bölümündeki uygulamalar başladı.

Çanakkale Muharebeleri Araştırma Merkezi ve Piri Reis Müzesi olarak kullanılacak binada, su yalıtımı ve nem gibi alt yapı sorunları giderilecek, ısıtma ve soğutma sistemleri tamamlanacak.

Merkezde, Çanakkale Savaşları'nı araştırmak isteyen yerel, ulusal ve uluslararası araştırmacılar için dijital arşiv hizmeti de verilmesi planlanıyor.