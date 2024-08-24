Piri Reis Denizaltısı görev başında! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029'a kadar hizmete alacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'nde açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ordumuz için kritik öneme haiz Piri Reis Denizaltımızı hizmete alıyor, Hızır Reis Denizaltımıza bayrak çekiyor seyir testlerini başlatıyoruz. Gemilerimizin inşaasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor TSK için hayırlara vesile olmasını diliyorum Pirireis TCG Piri Reis, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltımızın ilkidir. Piri Reis denizaltımızda şimdiye kadar 380’in üzerinde fabrika, liman ve seyir kabul testi başarıyla icra edildi. Reis sınıfı denizaltımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır. "

"TÜM DENİZALTILARIMIZI 2029'A KADAR HİZMETE ALACAĞIZ"

"Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem Mavi Vatanımızda hem uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Hızır Reis denizaltımızı 2025 yılında, Murat Reis denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Dördüncü denizaltımız Aydın Reis’in inşaat faaliyetleri süratle devam ediyor. Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029'a kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN Projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz. Yıllarca kaderine terk edilen, hatta bir dönem kumarhane olarak kullanılan Savarona Gemisini aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik. Mavi Vatan'a masal diyen bedhahlara aldırmadan, yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Karada, havada, denizde ve her yerde güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri için gerekeni yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın"

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır