PİRİ REİS GEMİSİ'YLE SAMSUN YOLUNDA İLK GÜN

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL (DHA)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yılı kapsamında Piri Reis gemisiyle İstanbul'dan Samsun'a yola çıkan

182 öğrencinin yolculuğu devam ediyor. Dün akşam Sarayburnu'ndan yola çıkan gemi ilk günde Bartın, Amasra açıklarına ulaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yılı kapsamında 81 il ile KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan gelen 182 üniversite ve yüksek lisans öğrencisi 19 Mayıs kutlamalarına katılmak için Piri Reis gemisiyle dün gece İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. Gece odalarında konaklayan öğrencilerin bazıları sahura kalkarken, bazıları da sabah kahvaltısı ile güne başladı. Öğrenciler günün ilk saatlerinde gemide kurulan Atatürk'ün Bandırma Vapurundaki odasını temsilen yapılan bir odayı gezdiler. Öğrenciler odada bulunan çok sayıda Atatürk fotoğraflarını inceledi. Gemide bulunan bütün öğrencilere Nutuk ve Tarık Buğra'dan 'Küçük ağa' romanı dağıtıldı. Bazı öğrenciler geminin çeşitli katlarında kitaplarını okuyarak, yolculuklarına devam etti.

Öğrencilerle birlikte yolculuk yapan Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, geminin Bartın, Amasra açıklarına geldiğini belirterek, "Samsun'a kadar yaklaşık 40-45 saat vaktimiz var. Vaktinde ulaşmayı planlıyoruz. Erken varma ihtimalimiz üzerine de gemiyi açıkta bekleteceğiz. Gemimizde bulunan öğrencilerin dolu dolu bir yolculuk geçirmeleri için sürekli çeşitli sanat etkinlikleri yapılıyor. Bu gençleri bir araya getiren hareketin ilk başlama noktası bir gemi ve deniz olduğu için gemide bulunan tüm öğrencilere 'Amatör denizci ehliyeti' verilmesini Ulaştırma Bakanlığıyla birlikte kararlaştırdık" dedi. Piri Reis Üniversitesi gemisinin Samsun'a yolculuğu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Yavuz Sultan Selim Köprüsünün altından geçiş anı

-Öğrencilerin Atatürk odasını ziyareti

-Öğrencilerin slogan atması

-Öğrencilerin gemide yemek yemesi

-Rektör Oral Erdoğan ile röportaj

-Amatör denizcilik eğitimine katılan öğrencilerin görüntüsü

-Genel ve detaylar

