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"Piri Reis" gün sayıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 21:22 | Son Güncelleme

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 20 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak "Piri Reis" balesinin provalarını sürdürüyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünya prömiyeri 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde yapılan "Piri Reis" adlı baleyi 20 Ekim Cumartesi günü sanatseverlerle buluşturmak için provalara devam ediyor.

Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatını anlatan "Piri Reis" balesi için sanatçılar provalarını aralıksız sürdürüyor.

Dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde yapılan "Piri Reis"in müzikleri Can Atilla, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Eser, Piri Reis'in hayatını görsel şölenle sahneye koyuyor.

İki perdeden oluşan "Piri Reis" balesi hazırlıklarını ve provalarını sürdürüyor. Eser, 20 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

- Piri Reis

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.

Çizdiği haritalar ve yazdığı kitaplarda gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına büyük ışık tuttu. 15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, ABD'yi de gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Piri Reis SAMDOB) Samsun

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