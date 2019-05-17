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Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul’dan Samsun’a tarihi yolculuğa çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 03:23 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a gerçekleştirdiği tarihi yolculuğun temsili gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a gerçekleştirdiği tarihi yolculuğun temsili gerçekleştirildi. 81 ilden İstanbul’a gelen gençler, Piri Reis Üniversitesi Gemisi ile Sarayburnu’ndan Samsun’a hareket etti. Piri Reis Gemisi’nin boğaz geçişi drone ile havadan görüntülendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı nedeniyle Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul’dan Samsun’a tarihi bir yolculuğa çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 şehir ile KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan’dan gelen 182 temsilci genç ve 70 başarılı sporcu, İstanbul’dan Samsun’a Piri Reis Üniversitesi Gemisi ile çıkış yaptı. Üç gün sürecek yolculuk boyunca Milli Mücadele Dönemi ile ilgili atölye çalışmaları ve tarih söyleşileri yapılacak. 19 Mayıs’ta Samsun Port’a ulaşacak gemiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılayacak. Gençler, illerinden ve ülkelerinden getirdikleri toprakları ve Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edecek.
Bu kapsamda İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı (Şehir Hatları A.Ş.), İl Emniyet Müdürlüğü (Deniz Liman Şube Müdürlüğü), Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından faaliyet günü Sarayburnu önlerine yeteri kadar unsur görevlendirildi. Piri Reis Gemisi’nin hareketinden önce bakan, gençleri el sallayarak uğurladı. Yolcular da bakana el sallayarak karşılık vermesiyle gemi hareket etti. Tarihi yolculuk nedeniyle 20.00-24.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı’nın deniz trafiğine kapatıldı. Piri Reis Gemisi’nin boğaz geçişi drone ile havadan görüntülendi.
“Aynı ruhla, aynı heyecanla”
Çok önemli bir ana eşlik ettiğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Çok önemli bir ana şahitlik ediyoruz. Yüzyıl önceki milli mücadele ruhunun başlangıcı, geminin yola çıkışı tekrar sahnelendi. Gemimizi göndermek üzereyiz gençlerimizle birlikte. Aynı ruhla, aynı heyecanla ve bu ruhu diri tutmak adına yarınlar için, güçlü nesiller yetiştirme adına gemimizi bugün yolcu ediyoruz. İnşallah 3 gün sonra Samsun’da Cumhurbaşkanımızla birlikte gençlerimizi karşılayacağız” şeklinde konuştu.
Adana’dan gelen Büşra Kolkıran,”Ben Adana ilini temsilen buradayım. Mutluyum, gururluyum aynı zamanda yüz yıl önce yaşanan deneyimler, duygular ve düşüncelerin aynısını burada temsilen yaşamak çok güzel bir duygu. Bunun için bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Yalova’dan temsilen yolculuğa katılan Süleyman Salcı, “Ben Yalova ilindeki genç kardeşlerimi ve arkadaşlarımı temsilen buradayım. Çok heyecanlım çok gururluyum. Milli mücadelenin yüzüncü yılında aynı yerden aynı ruhla gençliği temsil etmek görevini üstüme aldığım için çok gururluyum. Milli mücadele ruhuna ihtiyacımız olan bu günlerde bizlere bu programı sunan bakanımıza ve sayın cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul’dan Samsun’a tarihi yolculuğa çıktı

Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul’dan Samsun’a tarihi yolculuğa çıktı

Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul’dan Samsun’a tarihi yolculuğa çıktı

Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul’dan Samsun’a tarihi yolculuğa çıktı

Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul’dan Samsun’a tarihi yolculuğa çıktı

Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul’dan Samsun’a tarihi yolculuğa çıktı

Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul’dan Samsun’a tarihi yolculuğa çıktı

Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul’dan Samsun’a tarihi yolculuğa çıktı

Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul’dan Samsun’a tarihi yolculuğa çıktı

Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul’dan Samsun’a tarihi yolculuğa çıktı

Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul’dan Samsun’a tarihi yolculuğa çıktı

Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul’dan Samsun’a tarihi yolculuğa çıktı

Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul’dan Samsun’a tarihi yolculuğa çıktı
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