HABER

Piri'den kayyum uyarısı: Ciddi sonuçları olur

06.09.2019 19:24 | Son Güncelleme

İstanbul'a kayyum atanabileceği iddiası konusunda Pazar günü açıklama yapacağını söyleyen Soylu'ya yanıt veren İmamoğlu, "Lafügüzaf" dedi.

Piri'den kayyum uyarısı: Ciddi sonuçları olur

AP'nin Türkiye eski Raportörü Piri ise uyardı: "Ciddi sonuçları olur."İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için kullandığı "İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" sözünün İstanbul'a kayyum atanabileceği tartışmalarını beraberinde getirmesinin yankıları sürüyor.

Makamında ziyaret ettiği İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu'na, Pazar sabahı bir televizyon programında bu konuya değineceğini açıklayan Soylu'nun sözleri hakkındaki görüşleri soruldu.

Polemiğe girmek istemediğini söyleyen İmamoğlu, "Lafügüzaf. Bizim için hiçbir önemi yok" ifadesini kullandı.

"İsrafı göstermeye devam edeceğiz"

İBB'de AKP döneminde yapılan israfın gösterilmesi amacıyla Yenikapı'da sergilenen makam araçları hakkında basının bilgilendirileceği gün Soylu'nun böyle bir açıklama yapacak olmasıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, "Biz israfı topluma anlatmak istiyoruz. İsrafın boyutunu hissettirmek istiyoruz" dedi.

Kamu parasının ne kadar kötü harcandığını topluma göstermek istediklerini belirten İmamoğlu, "Sonuna kadar da gostereceğiz. Başka örneklerini de ortaya koyacagız. Bu bir siyasi mesele değildir... Biz tasarruf yapıyoruz, lüzumsuz masrafları ortadan kaldırıyoruz. Burada bizi ilk alkışlaması gereken, hükümetin değerli üyeleri. Aslında biz örnek oluyoruz" dedi.

İBB Başkanı, "Pazar günü tüm detaylarıyla arkadaşlarım hazırlıklarını yapacaklar ve sizleri bilgilendireceğiz" diye konuştu.

Piri'den uyarı

Kayyum tartışması hakkında Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye eski Raportörü Kati Piri'den de bir açıklama geldi.

AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkan Yardımcısı Piri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk hükümeti yerel seçimlerden sonra, seçilmiş belediye başkanlarını görevden almaya başladı. Süleyman Soylu şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ediyor" dedi.

Piri, "İmamoğlu'nu görevden alırlarsa, bunun AB-Türkiye ilişkileri açısından ciddi sonuçları olur. Harekete geçmeden önce iki kere düşünmekte fayda var" diye ekledi.

DW/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldıİstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldı
Zimbabve’yi 37 yıl Yöneten Mugabe Öldü Zimbabve’yi 37 yıl Yöneten Mugabe Öldü 
CHP’li Belediyelerde 'Tehdit' HDP’lilerde 'Kayyum' GerilimiCHP’li Belediyelerde 'Tehdit' HDP’lilerde 'Kayyum' Gerilimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Cesur poz! Önce paylaştı sonra sildi

Cesur poz! Önce paylaştı sonra sildi

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti

İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'na elektroşoklu saldırı!

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'na elektroşoklu saldırı!

Barış Akademisyenleri’ne ilk beraat

Barış Akademisyenleri’ne ilk beraat

Rus savaş uçakları havada çarpıştı

Rus savaş uçakları havada çarpıştı

ABD’den vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat uyarısı

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD: Türkiye'nin güvenli bölgeyi tek başına kontrol etmesi ortak çıkarlarımıza hizmet etmez

ABD'den çok önemli Türkiye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.