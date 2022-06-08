Pırıl pırıl bulaşıklarınız için en iyi ve en ucuz bulaşık makinesi tableti çeşitleri

Bulaşık makinesi tabletleri, bir makinenin ihtiyaç duyduğu tüm bileşenleri bünyesinde topladığı için makinenin fonksiyonelliğini arttırır. Bulaşık makinesinin sağlıklı şekilde çalışabilmesi için gerekli olan tuz ve parlatıcıyı içeriğinde birleştirerek hem ev ekonomisine katkı hem de zamandan tasarruf sağlar. Kimi bulaşıklar hafif lekelere kimisi ise beklemiş ya da kurumuş zorlu kirlere sahip olur. Hafif lekeli bulaşıkları her ürün temizler ancak zorlu lekeleri olan bulaşıkları da ekstra enerji harcamadan temizlemek gerekir. Seçeceğiniz kaliteli bulaşık makinesi tableti, tüm beklentileri karşılar.

Bulaşık makinesi tabletleri nasıl kullanılır?

Bulaşık makinesi tableti paketinden çıkarılıp bulaşık makinenizin kapağında yer alan özel deterjan haznesine yerleştirilir ve kapağı kapatılır. Her yıkama için bir tablet kullanmanız yeterli olur. Yıkama sırasında deterjan haznesinin kapağı aralanır, sıcak su ile deterjan yavaş yavaş eriyerek bulaşık yıkama işlemi gerçekleşir.

Bulaşık makinesi tabletlerinin poşeti çıkarılır mı?

Bazı bulaşık makinesi tabletlerinin poşeti çıkarılırken bazılarının poşeti sıcak su ile eridiği için çıkarmak gerekmez. Poşeti çıkarılmayan tabletler, hem deterjanın ciltle temasına engel olduğu hem atık oluşturmadığı için kullanıcılar tarafından daha fazla tercih edilir.

Bulaşık makinesi tabletlerinin kullanım alanları neler?

Bulaşık makinesi tabletleri yalnızca bulaşıkların temizliği ve hijyeni için kullanılmaz. Yenilenen formülleri sayesinde sadece bulaşıklardaki inatçı lekelerle değil, çamaşırlardaki inatçı lekelerle de mücadele eder. Çamaşır makinenizin deterjan haznesine bir tablet bulaşık makinesi deterjanı koyun ve lekelerin uçup gitmesini bekleyin. Ayrıca koltuk gibi lekelenmeye müsait alanlarda oluşan lekelerde de bulaşık makinesi tableti, etkili bir çözüm yöntemi olarak kullanılır.

En iyi bulaşık makinesi tabletleri bulaşıkları özenle temizlemeyi, bulaşıklar üzerinde en az kalıntı bırakmayı, çeşitli yüzeylerin ve hatta bazı besinlerin temizlenmesinde kullanılmayı vadeder. Tüm bu özellikler bir araya gelerek makinenize ve bulaşıklarınıza en uygun bulaşık makinesi tableti meydana gelir.

1- Finish Hepsi Bir Arada Tablet Bulaşık Makinesi Deterjanı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bulaşık makinesi tableti markaları arasında önemli yere sahip olan Finish, çıkardığı Powerball serisi ile içeriğinde pek çok bileşeni barındırır. "Hepsi 1 arada" sloganı ile hem toz deterjan hem de jel deterjan özelliği taşır. Toz deterjan en zorlu kirleri bile kolayca çözer, jel deterjan ise yağlara etki eder. Bu özelliklerin bir arada olması sayesinde kurumuş lekeleri bile tek seferde temizleme garantisi verir. 10 kat daha güçlü formülü, bardaklarınızı tuz ve parlatıcı etkisi ile leke ve kireç kalıntılarına karşı korur. Böylece bardaklarınız ilk günkü görünümlerini korur. Tabletleri kullanmadan önce poşetlerinden çıkarmanız ve daha sonra bulaşık makinenize yerleştirmeniz gerekir.

2- Fairy Platinum Bulaşık Makinası Kapsül

Bulaşık makinesi tableti kullanıcıları tarafından sevilen ve tercih edilen marka olan Fairy, içeriğindeki bileşenleri ile hem bulaşıklarınızı hem makinenizi korumaya aday. Yeni formülü ile makine filtresi, iç borular ve su fıskiyesinde biriken yağları kolayca söker atar. Tuz ve parlatıcı özelliği ile bulaşıkların ilk günkü gibi parlak ve tertemiz olmasını sağlar. Ayrıca formülüne eklenen limon kokusu, her yıkama sonrası makinenizin mis gibi kokmasını sağlar. Kullanımı oldukça basit olan ürünü kutusundan çıkarın ve poşetini yırtmadan bulaşık makinesinin deterjan gözüne yerleştirin. Sonrasını Fairy Platinum'a bırakın.

3- Tampa Bulaşık Makinesi Hepsi Bir Arada Yıkama Tableti

Önümüzdeki günlerde popüler olmaya aday ürünlerden biri olan Tampa, yerli üretim bulaşık makinesi tableti markası. Hepsi bir arada özelliği ile makinenize ekstra parlatıcı ve tuz koymanıza gerek kalmaz. İçeriğindeki parlatıcı, özellikle cam bulaşıklarınızın parlaklığına parlaklık katar. Henüz piyasa devleri ile kapışacak ölçüde ünlü olmasa da bu alanda yerini sağlamlaştırmaya başlayan ürünün kullanıcı yorumları oldukça iyi. Tampa Bulaşık Makinesi Tableti'ni kullanmak ise çok kolay: Paketi açın ve içinden çıkan tabletin poşetini yırtarak bulaşık makinesinin deterjan haznesine ürünü yerleştirin. İşte bu kadar!

4- Frosch Yeşil Limon Kokulu Bulaşık Makinesi Tableti

Bulaşıklarınızı temiz içerikli bir ürün ile temizlemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Frosch, temiz içerik konusunda söz sahibi markalardan biri. Frosch Yeşil Limon Kokulu Bulaşık Makinesi Tableti, içeriği temiz formülü sayesinde bulaşıklarınızın temizliğinden ve bulaşık makinenizin korunmasından tek başına sorumlu olabilir. Ürünün parlatıcı etkisi, cam bulaşıklarınızın parlaklığını korur. Tuz özelliği ise makinenizde kireç oluşumunu önler. Ayrıca paslanmaz çelik bulaşıklarınızda leke ve iz bırakmadan parlaklık sağlar. Tableti kullanmak için ürünü, üzerindeki film tableti çıkartmadan makineye koymanız yeterli olur. Sonuç: tertemiz bulaşıklar!

5- Domol Eco Bulaşık Makinesi Tableti

Bir diğer temiz içerikli bulaşık makinesi tableti markası Domol, inatçı kirler üzerinde önemli etkiye sahip. Doğaya verilen zararı en aza indirmek için üretilen Domol Eco Bulaşık Makinesi Tableti, parlatıcı etkisi ile bulaşıkların parlaklığına katkı sağlar. Tuz içeriği ile makinenizin korunup uzun ömürlü olmasına destek sağlar. 40 derecenin üzerindeki tüm sıcaklıklarda etkili bir temizlik yapar. Deterjan tabletinin üzerinde bulunan folyo, sıcak su ile erir. Böylece hem deterjanın cildiniz ile teması önlenmiş hem de atık çıkmaması sayesinde doğa tahribatı en aza indirilmiş olur.

6- Pril Gold Tablet

Pril, uzun yıllardır bulaşık piyasasında yer alan markalardan biri. Bulaşık makinesi kullanımının artması ile çağa ayak uydurup bulaşık makinesi tableti kısmına da hızlı bir giriş yaptı. Pril Gold Tablet, içeriğinde 12 geliştirilmiş formül bulundurur. Bu sayede en zorlu yanmış kurumuş lekeleri bile çıkartmayı hedefler. Hızlı çözünme etkisi sayesinde düşük sıcaklıklarda bile eriyerek bulaşıklarınızı etkili şekilde temizler ve deterjan kalıntısını ortadan kaldırır. Geliştirilmiş formülü sayesinde bulaşıklarınızda parlaklık sağlamasının yanı sıra bulaşık makinenizin ömrünü uzatır. Ürünü kullanırken üzerindeki folyoyu çıkarmanıza gerek kalmaz. Ürünün üzerindeki folyo sıcak su ile kolayca erir ve bu sayede atık oluşmaz.

7- U Green Clean Bulaşık Makinesi Tableti

Vegan sertifikası ile temiz içerikli ürün tercih edenlerin dikkatini U Green Clean çekiyor. İçeriğindeki 5 etkili formül ile bulaşıklarınızdaki zorlu kirleri temizlerken çevreye karşı duyarlı olmanıza yardım ediyor. Ürün, makinenizin çalıştığı her sıcaklık ve modda ekstra temizlik sağlıyor. Bulaşıklarınızda çizik oluşturmadan ilk günkü parlaklıklarını korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca 5 etkili formülü sayesinde bulaşık makinenizin uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Hypoallergenic testlerden başarı ile geçtiği için temas ettiğinizde cildinize zarar vermez. Eğer bulaşıklarınızda ekstra parlaklık istiyorsanız yıkama esnasında sirke, limon gibi doğal ürünler tercih edebilir ya da makinenizin parlatıcı gözüne parlatıcı ilave edebilirsiniz.

8- Mom's Green Ekolojik Oksijenli Bulaşık Makinası Tableti

Doğaya zarar vermemek için özel olarak üretilen Mom's Green The Vegan Society sertifikalı bir ürün. Ekolojik aktifler içeren formülü sayesinde bulaşıklarınızda derinlemesine temizlik sağlar. İnatçı lekelerle mükemmel şekilde mücadele ederek bulaşıklarınızı parlatır. İçeriğinde amonyak, fosfat ve klorlu bileşenler bulundurmadığı için bulaşık makinenizin ömrünü uzatır. Her bir yıkama için bir tablet kullanmanız yeterli. Hem doğaya saygılı olup hem de bulaşıklarınızda hijyen sağlar.

9- Life by Fakir Ekolojik Vegan Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

Ekolojik bulaşık makinesi tabletleri arasında yerini alan Life by Fakir Ekolojik Vegan Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti; içeriğinde fosfat, SLES, paraben, koruyucu, klor gibi zararlı kimyasallar içermez. Temiz içeriği sayesinde makinenizin ömrünü uzatır. Geliştirilmiş 5 formüllü içeriği ile ailenin tüm fertlerinin kullandığı bulaşıklar için güvenle kullanılabilir. Cam bulaşıkların daha parlak olmasını sağlayan ürün, çeliklerde kararmaya neden olmaz ve bulaşıklarınızı çizmez. Yüksek çözünme kalitesine sahip ürün, bulaşıklarınızda kalıntı bırakmaz. Vegan ve Ecomark sertifikaları mevcut olan bulaşık makinesi tabletini severek kullanacağınıza eminiz.

10- Amway Home Dish Drops Bulaşık Tableti

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Konsantre toz deterjan olan Amway Home Dish Drops Bulaşık Tableti, kurumuş yağ ve yiyecek kalıntılarına etkili şekilde nüfuz eder. Formülündeki aktif oksijen ve çifte enzim sayesinde en inatçı lekeleri bile hızla temizler. Ürünün ferah narenciye kokusu, makinenizi kötü kokulardan arındırır. İçeriğindeki doğal bileşen olan hindiba, inatçı leke temizliğinde önemli rol oynar. Ürün, klorlu ağartıcı yerine oksijenli ağartıcı içerir. Böylelikle temizlikten ödün vermeyip doğaya saygı duyulmasına olanak tanır. Yeni kutusuyla kullanımı daha kolay ve çevre dostu olan ürün, oluşabilecek su lekelerine karşı bulaşıklarınızı korur. Makinenizde kireç oluşmasına engel olan tablet, her marka bulaşık makinesi ile uyumlu çalışır.