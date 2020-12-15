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Pirina fabrikasının depolama havuzunun duvarı çöktü

15.12.2020 22:04 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde pirina fabrikasının depolama havuzu duvarı çöktü.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde pirina fabrikasının depolama havuzu duvarı çöktü. Havuzdaki zeytinyağı üretiminde elde edilen tonlarca pirina çamuru çevreye yayıldı.
Akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale Karayolu yakınında bulunan özel bir pirina fabrikasının depolama havuzlarından biri henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Çökme nedeniyle havuzda bulunan tonlarca çamur kıvamındaki pirina çevreye yayıldı. İzmir-Çanakkale Karayoluna kadar gelen pirina çamuru trafiği de zaman zaman olumsuz etkiledi. Ekipler bölgede önlem aldı. Bölgede olay sonrasında iş makineleri ile temizlik çalışmaları başladı. Ayvalık Belediyesi ekipleri de yaşanan çevre kirliliğini düzenledikleri tespit tutanağı ile belirledi. Olay ile ilgili çevre ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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