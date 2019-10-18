Pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştılar

Muzaffer NAL/ AFYONKARAHİSAR (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, sosyal medyada tanıştığı kişilere pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' yalanıyla satmaya çalıştığı iddiasıyla 7 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çay Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalışarak, dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarını takibe alan jandarma, bir süre sonra O.A. ile alıcı gibi iletişime geçti. Ekipler, ilçedeki parkta buluştukları O.A., S.E. ve H.K. ile toz alışverişinde bulundu. Alışverişin ardından düzenlenen operasyonda, kaçmaya çalışan 3 kişi, çevrede önlem alan diğer ekiplerce yakalandı. O.A., S.E., H.K.'nin yanı sıra diğer şüpheliler M.K., D.K., Z.K. ve Ü.E. de gözaltına alındı. Şüphelilerin yanlarında getirdikleri çuvallarda yapılan aramalarda, 3 kiloya yakın pirinç alaşımı tozu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 7 kişi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

