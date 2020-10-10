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  4. Pirinç satmak için gelen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Pirinç satmak için gelen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 12:11 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde hasadına başlanılan Coğrafi işaretli Tosya Sarıkılçık pirincini satmak için Tosya’dan Kastamonu’ya gelen aile, Yukarı Elyakut köyü mevkisinde 50 metre yükseklikten tarlaya uçtu.

Geçtiğimiz günlerde hasadına başlanılan Coğrafi işaretli Tosya Sarıkılçık pirincini satmak için Tosya’dan Kastamonu’ya gelen aile, Yukarı Elyakut köyü mevkisinde 50 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Ağaca takılarak duran minibüsün sürücüsü öldü, aileden 3’ü çocuk 4 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Tosya ilçesinde hasadına başlanılan Coğrafi işaretli Sarıkılçık pirincini satmak için Tosya’dan Kastamonu’nun il merkezine gelmekte olan 37 yaşındaki Metin Ulaş idaresindeki 37 KK 912 Ford marka minibüs, Yukarı Elyakut köyüne geldiği sırada sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yol kenarında bulunan bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole uçan minibüs, ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan minibüsün sürücüsü Metin Ulaş, olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Selda (34), Rüveyda (7), Sefure Meltem (15) ve Mustafa Sefa (11) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, minibüste sıkışan sürücü Metin Ulaş ise, olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılarak hastanenin morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma ve trafik polisi ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alırken incelemelerde bulundu. Sağanak yağışında etkili olduğu bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı da incelemelerde bulundu.

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