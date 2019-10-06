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Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.10.2019 10:45 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Ali Kınık, Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali’nde konser verdi.Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen halk konserinde Ali Kınık sahne aldı.

Ünlü sanatçı Ali Kınık, Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali’nde konser verdi.
Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen halk konserinde Ali Kınık sahne aldı. Konsere “Senin İçin” adlı eseriyle başlayan Ali Kınık, “Çal Kemancı”, “Türkiyem” ve herkes tarafından büyük beğeniyle dinlenen “Ali Ayşe’yi Seviyor” başta olmak üzere eserlerini seslendirdi. Konsere gelen binlerce kişi Kınık’a şarkılarında eşlik etti.
Konserde birlik ve beraberlik mesajları veren Kınık, “Bu yuvamızı başımıza yıkmaya çalışanlar hariç, bu devlete, bayrağa, devlete, millete saygı duymayanlar hariç , evlatlarımıza kurşun sıkanlar ve onlara müsamaha gösterenler hariç biz aynı milletin, devletin insanlarıyız. Aynı dinin mensubu, aynı bayrak altında yaşayan, geçmişi bir, bugünü bir, geleceği bir olan milletin evlatlarıyız. Yeniden başladığı bu dönemde bu asrı da Müslüman Türk asrı olarak hep beraber inşa edeceğiz. Buna inanın omuz omuza. Birbirimizi seveceğiz. Aynı milletin insanları olduğumuzu unutmayacağız. Çocuklarımız, geleceğimiz için iyi olan her şey herkes için iyi olacak. El birliği ile hep beraber güçlü bir Türkiye bırakacağız evlatlarımıza” dedi.
Seslendirdiği eserlerle Osmancıklılara unutulmaz bir gece yaşatan Kınık’a konser sonunda MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından çiçek ve plaket verildi.

Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti

Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti

Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti

Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti

Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti

Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti

Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti

Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti

Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti

Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti

Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti

Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti

Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti

Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti

Pırlanta Pirinç Festivali’nde Ali Kınık rüzgarı esti
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