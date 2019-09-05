Pırlanta tasarımcısı Gamze'yi öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Özden ATİK- Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- EYÜP'te 30 yaşındaki pırlanta tasarımcısı Gamze Ceylan'ı arabanın içinde silahıyla kafasından vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakkı Dündar (58) toplam 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hakkı Dündar getirilirken; maktul Gamze Ceylan'ın ailesi ve avukatı da salonda hazır bulundu. Müşteki sıfatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da duruşmaya katıldı.

"ÜZGÜN VE PİŞMANIM"

Sanık Hakkı Dündar son savunmasında, "Ben bir aile babasıyım. Ben asla o insana bunu yapmak istemezdim, canına kastetmek niyetim yoktu. Üzgün ve pişmanım. Keşke o gün arabada o silah olmasaydı ya da kurşun bana isabet etseydi. Bir kadın katili olarak toplumda anılmak çok kötü bir durum. İsnat edilen suçlardan çok uzağım. Takdir yüce mahkemenindir " dedi.

"TAKIM ELBİSE BİR CİNAYETİN İNDİRİM SEBEBİ OLAMAZ"

Müşteki avukatları ise esas hakkındaki savunmalarında, "Gamze Ceylan infaz edildi. Kafasına bitişik ateş edildi. Tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmalıdır. Takım elbise bir cinayetin indirim sebebi olamaz. Aile ve kamu vicdanını rahatlatmak için ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını, cezada herhangi bir indirim uygulanmamasını talep ederiz." dedi.