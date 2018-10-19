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Pırlanta toptancısıyla ilgili 'cinayet' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 12:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, intiharından önce yazdığı mektupta İsrail mafyasınca tehdit edilip, değerli arsa ve arazilerinin elinden alındığını kaydeden pırlanta toptancısı Mehmet N.'nin (60) yakınları, yaşamına son verdiğini inanmadıklarını belirterek, öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü.

Pırlanta toptancısıyla ilgili 'cinayet' iddiası

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, intiharından önce yazdığı mektupta İsrail mafyasınca tehdit edilip, değerli arsa ve arazilerinin elinden alındığını kaydeden pırlanta toptancısı Mehmet N.'nin (60) yakınları, yaşamına son verdiğini inanmadıklarını belirterek, öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü.
Muratpaşa ilçesi eski Lara yolu üzerindeki Falez 3 Parkı'nda dün akşam spor yapan Duygu Gündüz, falezlerin uç kısmında hareketsiz yüzüstü yatan birini gördü. Yaşamını yitirmiş olabileceğinden şüphelenen Gündüz, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, pırlanta toptancısı Mehmet N.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis, cesedin yanında bardak ve içinde henüz ne olduğu belirlenemeyen sıvı tespit etti. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, ayrıca naylon poşete sarılı mektup buldu. Mektupta, sattığı pırlantalardan 800 bin dolar alacağını tahsil edemediğini belirten Mehmet N.'nin, çevresine de yüklü miktarda borçlandığını yazdığı öğrenildi. İsrail mafyasınca tehdit edilerek, arsa ve değerli arazilerinin de elinden alındığını yazan Mehmet N.'nin, ailesinden özür dilediği belirtildi.
İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Mehmet N.'nin yakınları, yaşamına son verdiğine inanmadıklarını söyledi. Mehmet N.'nin hayat dolu olduğunu, 15 yaşından bu yana ticaretle uğraştığını belirten kuzenleri, ticarette defalarca batıp çıktığını; ancak her seferinde yoluna devam ettiğini dile getirdi. Yakınları, İsrail mafyası tarafından tehdit edildiğini bildiklerini belirterek, öldürülmüş olabileceğini öne sürdü.
Otopsisi yapılan Mehmet N.'nin cenazesi, yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alındı.

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Pırlanta toptancısıyla ilgili 'cinayet' iddiasıPırlanta toptancısıyla ilgili 'cinayet' iddiası

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