Pırlantayı, transa geçtiği için yutmuş

SABRİ KESEN - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kuyumcudaki 40 bin dolarlık pırlantayı yutan İrlandalı Ian Cambell'ın, savcılıktaki ifadesinde, pırlantayı görür görmez transa geçtiğini ve bu nedenle yuttuğunu belirttiği öğrenildi.

Tepe Mahallesi'nde hizmet veren kuyumcuya müşteri gibi giren ve el çabukluğuyla çaldığı pırlantayı, iş yerindeki çalışanların fark etmesi üzerine yutan 54 yaşındaki İrlandalı Cambell'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

Yuttuğu 2,5 karatlık pırlanta kolonoskopi işlemiyle vücudundan çıkarılan Cambell, ifadesinde şunları kaydetti:

"Sürekli tatil amaçlı Türkiye'ye gelirim. Yaklaşık 12 yıl önce eşim ve çocuklarımla Marmaris'e gelmiştim. Burada eşime bir pırlanta yüzük almıştım. İrlanda'da eşim intihar etti. Çocuklarıma tek başıma bakmak zorunda kaldım. Çocuklarımdan biri otizm hastası. Bakımını ben yapıyorum. Duygu bozukluklarından kaynaklı kişilik bozukluğu rahatsızlığım var. İrlanda'da tedavi görmekteyim. Bundan dolayı da çalışamaz raporum var."

Cambell, 27 Eylül 2018'de Marmaris'e tek başına tatil yapmak için geldiğini, 3 Ekim 2018'de olayın yaşandığı kuyumcunun önünden geçerken vitrine baktığını ve tezgahtarın daveti üzerine içeri girdiğini bildirdi.