Pirlo: İtalyan basını 'Juventus'un eski teknik direktörü neden Karagümrük'e gitti?' diye soruyor

Pirlo'nun İstanbul'daki imza töreni ve basın toplantısı sonrası Corriere dello Sport gazetesi, "Pirlo neden Türkiye'de Karagümrük'e gitti?" başlıklı bir haber yayımladı.

Gazete, ünlü teknik direktörün bu kararının birkaç hafta öncesine kadar beklenmediğini belirterek, "Pirlo'nun neden 'Evet' dediğini merak eden çok sayıda kişi var" diye yazdı.

Corriere dello Sport bu kararın nedenleri arasında, takımda çok sayıda İtalyan futbolcu olmasını da saydı:

"Fatih Karagümrük, İtalyan stilini çok beğeniyor. Bu yüzden İtalya'da oynayan oyuncuları aldılar. Juventus'un eski teknik direktörü işe koyulmak için uygun bir ortam bulacak. Serie A kokusuyla..."

Karagümrük'ün İtalyan oyuncuları Fabio Borini, Davide Biraschi ve Emiliano Viviano.

Geçtiğimiz sezon Karagümrük'ten devre arasında Andrea Bertolacci Kayserispor'a; Lucas Biglia da sezon sonunda Başakşehir'e transfer olmuştu.

2020-21 sezonunda Süper Lig'e çıkan Karagümrük, o sezon takımı yine bir İtalyan teknik adama, Francesco Farioli'ye emanet etmişti. Farioli halen Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırıyor.

Ayrıca Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'u da yine eski bir futbolcu olan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella çalıştırıyor. Bu kulüpte dünyaca ünlü İtalyan yıldız Mario Balotelli de forma giyiyor.

'KULÜBÜN HIRSI BENİ İKNA ETTİ'

La Gazzetta dello Sport gazetesi de, Pirlo'nun "radarların dışındaki bir kulüp ve ligi" seçme nedenlerini, dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalara atıfla duyurdu.

Pirlo basın toplantısında, "İtalya'dan da yurt dışından da çok sayıda takımla görüştüm. Ama bu kulübün hırsı beni ikna etti. Seçmek kolay olmadı. Ama bu maceranın kariyerim için ideal seçim olduğunu düşündüm" ifadelerini kullanmış ve kendisini "bir futbol aşığı" olarak değerlendirerek şöyle devam etmişti:

"Türkiye Ligi gibi yabancı ligleri hep takip ettim. Bu takımda başka İtalyanların da olduğunu gördüm ve bu beni takımı takip etmeye itti. Birkaç hafta önce görüşmelere başladık. Uluslararası bir ligde çalışmak için Türkiye'ye gelmek amaçlarım arasındaydı. Bu kulübün benimle aynı hedeflere sahip olduğunu, daha iyiye gitmek istediklerini biliyordum."

'KARAGÜMRÜK, İTALYANLAR İÇİN MUTLU BİR VAHAYA BENZEYEN KULÜP'

Haber sitesi fanpage.it de Pirlo'nun Karagümrük'ü seçme nedenlerini, "Andrea Pirlo nasıl oldu da Karagümrük'e, İtalyanlara kafayı takmış, ismi bilinmeyen bir Türk takımına gitti" başlıklı bir yazıyla analiz etti.

Haberde, Karagümrük "uluslararası seviyede pek tanınmayan ama İtalyanlar için mutlu bir vahaya benzeyen bir kulüp" diye tanımlandı.

"Maestro'ya son aylarda, İstanbul'un Vefa mahallesindeki kulüpten çok daha tanınır olan çok sayıda İtalyan ve Avrupalı kulüp yanaşmıştı. Ama Pirlo'nun yeni hayatı, Türkiye Süper Ligi'nde, İtalyanlara ve Serie A'dan gelen oyunculara gerçek bir zaafı olan bir ekipte başlayacak" denildi.

İtalya basını, Pirlo'nun Karagümrük'le 1,5 milyon Euro ve ek olarak 500 bin Euro prim içeren bir anlaşma yaptığını, bu miktarın ünlü teknik adamın Juventus'tayken aldığı ücrete denk olduğunu da yazdı.



