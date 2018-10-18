"Piroska Anma Yılı" etkinlikleri

İSTANBUL (AA) - Macar Kültür Merkezi'nin düzenlediği "Piroska Anma Yılı" etkinliklerinin kapanışı, Saint Ephraim Erkek Korosu konseriyle gerçekleştirildi.

Pantokrator Manastırı'nın (Molla Zeyrek Camisi) Macar asıllı imparatoriçe Piroska (İrini) tarafından kurulmasının 900. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Piroska Anma Yılı etkinliklerinin kapanış konseri, İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Katolik Kilisesi'nde düzenlendi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Macar Kültür Merkezi Müdürü Gabor Fodor, 2018'i "Piroska Anma Yılı"olarak ilan ettiklerini belirterek, bu kapsamda yıl içinde birçok etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Molla Zeyrek Camisi'nin eski adıyla Pantokrator Manastırı'nın 900 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Fodor, "Macar asıllı Prisko yani İrini, Bizans İmparatorluğu'na gelmişti. İstanbul'un en önemli tarihi eserlerinden biri olan Pantokrator Manastırı'nın yapılışında önemli bir payı var, daha sonra kendisi de oraya defnedildi. Piroska Anma Yılı kapsamında ilk olarak bir mozaik sergisi daha sonra konferanslar düzenledik. Bu gecede etkinliklere, bu konserle son veriyoruz." diye konuştu.

Fodor, Saint Ephraim Erkek Korosu'nun, Macar asıllı imparatoriçe Piroska (İrini) için yazılan parçaları seslendireceğini ifade etti.

İmparatoriçe Prisko'nun hayatının çeşitli dönemlerinin tasvir edildiği etkinliğe, Macaristan ve Türkiye'den davetliler katıldı.

