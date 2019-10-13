Pirtini'den Akçakale'de görev yapan AA muhabirlerine ziyaret

AA Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde görev yapan AA muhabirlerini ziyaret etti.

Pirtini, AA Yurt Haberleri Editör Yardımcısı Levent Harman'ın koordinasyonunda, Akçakale ilçesinde harekatı takip eden AA ekipleriyle bir araya geldi.

Harman ve Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici'den çalışmalar hakkında bilgi alan Pirtini, Barış Pınarı Harekatı kapsamında özveriyle görev yapan ekiplere moral ve destek olmak için bölgeye geldiğini söyledi.

Çalışmaları yerinde gördüğünü ifade eden Pirtini, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden doğru haberi kamuoyuna aktarmak adına başarılı çalışmalar yapıyorlar. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı Bey ile birlikte arkadaşlarımızın yanındayız. Tüm arkadaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Harekata katılan Mehmetçik'e gönülden destek verdiğini dile getiren Pirtini, "Allah onları muzaffer ve başarılı kılsın. İnşallah harekat planlandığı gibi başarılı bir şekilde tamamlanır. Bu harekatta asker ve sivil şehitlerimiz oldu. Cenab-ı Allah mekanlarını cennet eylesin, yaralılara acil şifalar diliyorum. 82 milyon Türk milletinin yüreği burada atıyor." dedi.

Pirtini, bölgede bulunan İletişim Başkanlığı Basın Merkezi ve TRT ekiplerini de ziyaret etti.

