HABER

Pirtini'den Akçakale'de görev yapan AA muhabirlerine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 19:27 | Son Güncelleme

AA Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde görev yapan AA muhabirlerini ziyaret etti

AA Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde görev yapan AA muhabirlerini ziyaret etti.

Pirtini, AA Yurt Haberleri Editör Yardımcısı Levent Harman'ın koordinasyonunda, Akçakale ilçesinde harekatı takip eden AA ekipleriyle bir araya geldi.

Harman ve Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici'den çalışmalar hakkında bilgi alan Pirtini, Barış Pınarı Harekatı kapsamında özveriyle görev yapan ekiplere moral ve destek olmak için bölgeye geldiğini söyledi.

Çalışmaları yerinde gördüğünü ifade eden Pirtini, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden doğru haberi kamuoyuna aktarmak adına başarılı çalışmalar yapıyorlar. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı Bey ile birlikte arkadaşlarımızın yanındayız. Tüm arkadaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Harekata katılan Mehmetçik'e gönülden destek verdiğini dile getiren Pirtini, "Allah onları muzaffer ve başarılı kılsın. İnşallah harekat planlandığı gibi başarılı bir şekilde tamamlanır. Bu harekatta asker ve sivil şehitlerimiz oldu. Cenab-ı Allah mekanlarını cennet eylesin, yaralılara acil şifalar diliyorum. 82 milyon Türk milletinin yüreği burada atıyor." dedi.

Pirtini, bölgede bulunan İletişim Başkanlığı Basın Merkezi ve TRT ekiplerini de ziyaret etti.

PARTNERÜzerinde ıslaklık varsa sakın almayın! İşte kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktasıÜzerinde ıslaklık varsa sakın almayın! İşte kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktası
Din görevlileri ve ormancılardan Barış Pınarı Harekatı’na destekDin görevlileri ve ormancılardan Barış Pınarı Harekatı’na destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA Yönetim Kurulu üyesi Ali Türker Pirtini Akçakale Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Şırnak'ta 53 köyde eğitime 3 gün ara verildi

53 köyde eğitime 3 gün ara verildi

Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad'da sevinç gözyaşları döktü

Gözyaşlarını tutamadılar! SMO komutanları Tel Abyad'a böyle girdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'terör örgütünün gerçek yüzü' başlığıyla itirafçı paylaşımı

MSB paylaştı: İşte terör örgütünün gerçek yüzü!

Teröristler kampta yangın çıkararak DEAŞ'lı terörislerin kaçmasını sağladı

'PKK, DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı'

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya 'PKK' çağrısı!

Dışişleri'nden Avrupa'ya çağrı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.