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Pis Yedili hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanıyor? İşte Pis Yedili dizisi oyuncuları ve konusu

DİZİ HABERLERİ  | 04.05.2020 23:13 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili ekranlara geri dönüyor. Show TV Pis Yedili dizisinin tekrar bölümlerini yayınlama kararı aldı. Pis Yedi dizisiyle ünlü olan pek çok oyuncu şimdilerde farklı dizilerin kadrosunda yer alıyor. Peki, Pis Yedili saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Pis Yedili oyuncuları kimler? İşte Pis Yedili dizisiyle ilgili bilgiler.

Pis Yedili hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanıyor? İşte Pis Yedili dizisi oyuncuları ve konusu

Senaryosunu Gani Müjde’nin yazdığı, yönetmenliğini Haluk Bener’in üstlendiği başrollerini Ayşegül Aldinç, Özge Özberk, Asuman Dabak, Turan Özdemir, Kadir Doğulu, Murat Arkın, Barış Üregül Akan’ın paylaştığı Pis Yedili yeniden başlıyor.

Pis Yedili, okudukları lisede çıkan yangın sonucu açıkta kalan yedi liseli gencin, zorunluluktan geçiş yaptıkları özel bir kolejde ikoncanlar adını taktıkları yeni kolejli arkadaşlarıyla aralarında geçen atışmalı ve eğlenceli diyaloglarla dolu bir okul hikayesi. Pis Yedili ise hafta içi her gün saat 15.30’da Show TV’de!

Pis Yedili, Türk gençlik ve komedi dizisi. 25 Ekim 2011 tarihinde Show TV'de gösterime girmiş, 24 Haziran 2014'de sona ermiştir.

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PİS YEDİLİ KONUSU

Pis Yedili, okudukları lisede yangın çıktığı için açıkta kalır. Filiz hanım, onları özel bir liseye yerleştirir. Ama sınıf arkadaşları onları hiç sevmez ve onlara "varoş" diye hitap etmeye başlar. Kolejin başarıya endeksli sistemine sıkı sıkıya sahip çıkan müdiresi Esma Sultan bu öğrencilerin lisenin not ortalamasını düşüreceği endişesiyle onları istemese de, altın kalpli müdür yardımcısı Hasan Paşa'nın ve Filiz hanımın destekleri ile bu yedi öğrencinin hayatında yeni okullarında yepyeni bir yaşam başlar.

PİS YEDİLİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Kadir Doğulu
Bayrampaşalı (Güney)

Eda Ece
Cimbom (Günçiçek)

Uraz Kaygılaroğlu
Canburger (Ceyhun)

Burak Alkaş
Orço(Orçun Çolak)

Halil İbrahim Babür
Trafo(Mert)

Bükre Atala
Karabiber(Sevil)

Hazal Şenel
Salça(Neşe)

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