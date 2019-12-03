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PISA testi: 15 yaşındaki öğrencileri geçebilecek misiniz?

03.12.2019 10:59 | Son Güncelleme

PISA testinde bu yıl öğrencilere okuma/anlama alanında sorulan sorulardan birisi de, kuş sağlığı ile ilgili bir internet forumundaki yazışmalardı. Testte 15 yaşındaki öğrencilere sorulan metin kavrama sorularıyla siz de kendinizi sınayın.

PISA testi: 15 yaşındaki öğrencileri geçebilecek misiniz?

PISA testinde bu yıl öğrencilere okuma/anlama alanında sorulan sorulardan birisi de, kuş sağlığı ile ilgili bir internet forumundaki yazışmalardı.

Testte 15 yaşındaki öğrencilere sorulan metin kavrama sorularıyla siz de kendinizi sınayın.

Tavuk yetiştirmek için kısa bir süre önce çiftliğe taşınan akrabalarını ziyaret ediyorsun. Halana "Tavuk yetiştirmeyi nasıl öğrendin?" diye soruyorsun.

Halan, "Tavuk yetiştiren birçok kişiyle konuştuk. Üstelik bu konuda İnternet'te birçok kaynak var. Örneğin takip ettiğim bir Tavuk Sağlığı forumu var. Geçenlerde tavuklarımdan biri bacağını incittiğinde bu forum bana çok yardımcı olmuştu. Sana yaptığımız konuşmaları göstereceğim" diyor.

'Tavuk Sağlığı' forumundan yararlanınız. Soruyu cevaplamak için seçeneklerden birine tıklayınız.

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