PISA testi: Estonyalı çocuklar nasıl başarılı oluyor?

Yani çocuklar bir yıl sonra, 7 yaşında zorunlu ilköğretime başlayacaklar ve anneleri buna hazır olabilmeleri için anaokuluna güveniyorlar.

Kristin Talvik ve Elvira Uustalu'nun ikisinin de anaokulunun son sınıfına giden 6 yaşında çocukları var.

İngiltere'nin eğitim harcaması, diğer büyük ekonomilerin ortalamasının üstünde, ancak bu küçük Baltık ülkesi için bu durum geçerli değil.

2016 yılındaki PISA testlerinin bilim bölümünde Estonya 3., İngiltere ise 15. olmuştu. Okumada ise 6. olan Estonya, 22. sırayı alabilen İngiltere'nin çok üzerindeydi.

OECD bu testi 2000 yılından beri yapıyor, üst ve orta gelir düzeyindeki ülkelerin büyük çoğunluğu teste katılıyor. Son sınavın sonuçlarıysa yeni açıklandı.

Kristin, "Bu önemli, çünkü öğrenim çok hızlı olacak. Öğretmenlerine soru sorması, elin kaldırması, cesur olması gerekecek. En önemlisi sosyal anlamda hazır olması. " diyor.

Estonya'da neredeyse her çocuk, 3 yaşından itibaren, hatta bazen daha da önceden anaokuluna başlıyor.

Anne ve babalar da para ödeemek zorunda, ancak bu katkı payı asgari ücretin belirli bir kısmıyla sınırlanmış durumda.

Yani, Talinnli anneler Kristin ve Elvira çocuk başına ayda 80 euro ödemek zorunda.

Öğrenime hazırlık

Anakollarında çocuklardan, öğretmenlerin yönlendirdiği oyunlarla öğrenmeleri bekleniyor. Çocuklar aşama aşama bir miktar normal öğrenimle de tanıştırılıyor.

Elvira eğitimin önemli olduğunu, ancak bunu "çocukların keyif aldıkları bir şekilde yapmanın da önemli olduğunu" söylüyor.

Estonya'nın, tüm çocukların idrakini yükseltmeye başladığı alan da bu. Mümkün olduğu kadar çok sayıda çocuğun hem duygusal hem de fiziksel olarak öğrenmeye hazır olduğundan emin olarak.

Bu da, PISA testine göre, 10'lu yaşlara geldiklerinde yoksul ve varlıklı çocuklar arasındaki farkı küçültüyor.