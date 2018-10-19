Pişi tarifi: Mayalı, mayasız pişi tarifleri (Peynirli, yoğurtlu)

Zengin Türk kahvaltısının en güzel parçalarından biri de geleneksel hamur işi pişidir. Farklı yörelerde bişi, bavırsak veya bavursak da denilen pişi her türlü kahvaltılıkla ve çayın yanında lezzetli bir katıktır. Ayrıca Anadolu’da genellikle arife günü komşulara dağıtılır. Peki mayalı veya mayasız pişi nasıl yapılır?

Pişi çabucak yapılabilecek pratik bir hamur işidir. Karışık adımları yoktur. Pişi yapımı hamurun hazırlanıp yağda kızarılmasından ibarettir. Siz de puf puf kabaracak pişi tarifi ile kendiniz, ailenize, komşularınıza ve misafirlerinize lezzetli pişiler yapabilirsiniz. İşte sade, peynirli, mayalı ve mayasız pişi tarifleri..

PİŞİ TARİFİ MAYASIZ

Mayasız pişi tarifinde kullanılan malzemeler şunlardır:

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

Mayasız pişi yapılışı: 20 dakikada hazırlayabileceğiniz mayasız pişi yapımı için önce bir kapta 4 su bardağı un ile 1 paket kabartma tozunu karıştırın.

Ardından una ile kabartma tozu karışımına 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve 1 su bardağı yoğurt ilave edin.

Karışımı iyice yoğurmanın ardından hamuru merdane ile açın. Hamurun yarım santim kalınlığında açılması gerekiyor. Hamuru açtıktan sonra kare parçalara ayırın ve kızgın yağa atıp pişirin. Biraz dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.