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Pişi tarifi: Mayalı, mayasız pişi tarifleri (Peynirli, yoğurtlu)

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 19.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

Kahvaltıların en lezzetli katığı pişi nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli pişi tarifi ile kahvaltıda ailenize, misafirlerinize puf puf kabarmış lezzetli pişiler hazırlayabilirsiniz. Sizin için mayalı, mayasız ve peynirli olmak üzere 3 pişi tarifi hazırladık. İşte çayın ve kahvaltılıkların yanında afiyetle yenecek mayalı veya mayasız pişi tarifleri...

Pişi tarifi: Mayalı, mayasız pişi tarifleri (Peynirli, yoğurtlu)

Zengin Türk kahvaltısının en güzel parçalarından biri de geleneksel hamur işi pişidir. Farklı yörelerde bişi, bavırsak veya bavursak da denilen pişi her türlü kahvaltılıkla ve çayın yanında lezzetli bir katıktır. Ayrıca Anadolu’da genellikle arife günü komşulara dağıtılır. Peki mayalı veya mayasız pişi nasıl yapılır?

Pişi çabucak yapılabilecek pratik bir hamur işidir. Karışık adımları yoktur. Pişi yapımı hamurun hazırlanıp yağda kızarılmasından ibarettir. Siz de puf puf kabaracak pişi tarifi ile kendiniz, ailenize, komşularınıza ve misafirlerinize lezzetli pişiler yapabilirsiniz. İşte sade, peynirli, mayalı ve mayasız pişi tarifleri..

PİŞİ TARİFİ MAYASIZ

Mayasız pişi tarifinde kullanılan malzemeler şunlardır:

  • 4 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta

Mayasız pişi yapılışı: 20 dakikada hazırlayabileceğiniz mayasız pişi yapımı için önce bir kapta 4 su bardağı un ile 1 paket kabartma tozunu karıştırın.

Ardından una ile kabartma tozu karışımına 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve 1 su bardağı yoğurt ilave edin.

Karışımı iyice yoğurmanın ardından hamuru merdane ile açın. Hamurun yarım santim kalınlığında açılması gerekiyor. Hamuru açtıktan sonra kare parçalara ayırın ve kızgın yağa atıp pişirin. Biraz dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

PİŞİ TARİFİ MAYALI

Sivas usulü mayalı pişinin yapımı için ihtiyacını olan malzemeler şunlar:

  • 1/2 paket yaş maya
  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 5 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Yarım su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ayçiçek yağı

Mayalı Pişi Yapılışı: Mayalı pişinin yapımına mayanın hazırlanışı ile başlıyoruz. Yarım paket yaş mayayı derin bir kaba koyun. 2 su bardağı ılık su ve tuzu üzerine ekleyip karıştırdıktan sonra bırakın 5 dakika dinlensin.

Başka bir kaba 5 su bardağı elenmiş unu koyup maya karışımını ekleyin ve karıştırın. Toz şeker ekleyin ve kıvam vermek için yarım su bardağı daha ılık su takviyesi yapın. Hamur ele yapışacak kıvamda olmalı. Bu pişileri kızarttığınızda yumuşak olmalarını sağlıyor.

Şimdi hamurun 1 saat kadar o da sıcaklığında mayalanmasını beklemeniz gerekiyor. Bekleme süresinin sonunda hamuru küçük bezelere bölüm ve yağ sürdüğünüz elinizle hamur parçalarını açın.

Açtığınız hamurları kızgın yağa atıp arada ters yüz ederek kızartın. Servis etmeden önce fazla yağını çekmesi için bir kapta dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Afiyet olsun.

PEYNİRLİ PİŞİ TARİFİ

peynirli pisi

Beyaz peynirden reçele, yumurtadan sucuğa hemen her kahvaltılıkla beraber yenebilecek pişi iç malzeme ile de yapılabilir. Peynirli pişi tarifinde kullanacağınız malzemeler şunlar:

  • 1 yemek kaşığı kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı un
  • 1 fincan ılık su
  • 1 kg un
  • 1 adet yumurta
  • Göz kararı su ve tuz
  • 1 kâse yarım yağlı beyaz peynir (iç malzeme)
  • 1 çay bardağı çökelek (iç malzeme)
  • 1/2 demet maydanoz (iç malzeme)

Peynirli Pişi Yapılışı: İlk olarak 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı un ve 1 fincan ılık suyu bir kapta karıştırıp 10-15 dakika, kabarana kadar bekletin.

Mayalı su dinlendikten sonra hamuru hazırlamaya başlayabilirsiniz. 1 kilo unu yoğurmak için bir kaba alın. Unun ortasında bir çukur açıp içine mayalı suyu dökün. 1 yumurta kırın ve göz kararı tuz ekleyin. Tuzu ayarlarken iç için kullanacağınız peynirin tuzluluğunu dikkate alın. Ardından yavaş yavaş ılık su eklerken elinizle yoğurun. Hamurun ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Böylece pişiler yumuşacık oluyor. Kıvamını alınca mayalanması için üzerini örtüp bekletip.

Mayalanma tamamlanınca hamuru yumurta büyüklüğünde parçalara ayırın. Hamurları yağlı bir zeminde açıp ortalarına 1 kase yarım yağlı beyaz peynir, 1 çay bardağı çökelecek, yarım demet maydanoz karışımından oluşan iç malzemeden koyun. Kenarlarını parmaklarınızla bastırığınız içli pişileri kızgın yağa atın. Pişinin 2 tarafının da iyice kızardığından emin olun. Afiyet olsun.

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