Pişi tarifi: Puf puf kabaran ve yağ çekmeyen pişi tarifi

Son zamanlarda kahvaltı sofralarının yıldızı olan pişiler, özellikle yaz sofralarına çok yakışıyor. Pişi tarifini hazırlamak için mutfakta usta olmaya gerek yok. Mynet Yemek’in enfes pişi tarifi sayesinde puf puf kabaran ve üstelik yağ çekmeyen hafif pişiler hazırlayabilirsiniz. Mayalı pişi tarifi ile pamuk gibi hamur kızarttık. İşte yiyen herkesten tam not alan pişi tarifi.

PİŞİ TARİFİ MALZEMELERİ

5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya

Göz kararı tuz

Göz kararı toz şeker

MAYALI PİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak ılık suyun içine mayayı, tuzu ve şekeri alıp tüm malzemeleri çözdürene kadar karıştırın.

Bu karışımı yaklaşık 10 dakika dinlendirin.

Derin bir karıştırma kabının içinde unu, maya karışımını ve tuzu karıştırarak yoğurmaya başlayın. Bu aşamada unun hepsini bir anda kaba almayın. Birer bardak olarak yavaş yavaş ilave edin.

Malzemeleri güzel bir şekilde yoğurup pişi hamurunu hazır edin.

Hamurun üzerini streçle kapatın ve bir saat dinlendirin.

Bir saat sonra hamuru merdane yardımıyla açın.

Su bardağının ağız kısmı ile hamuru şekillendirin.

Hamurları şekillendirdikten sonra 15 dakika bu şekilde bekletin. Amacımız hamurları ikinci kez mayalamak...

Sonrasında bol yağda, kızgın tavada pişirin.

Afiyet olsun.