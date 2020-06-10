Pişi tarifi: Puf puf kabaran ve yağ çekmeyen pişi tarifi

Son zamanlarda kahvaltı sofralarının yıldızı olan pişiler, özellikle yaz sofralarına çok yakışıyor. Pişi tarifini hazırlamak için mutfakta usta olmaya gerek yok. Mynet Yemek’in enfes pişi tarifi sayesinde puf puf kabaran ve üstelik yağ çekmeyen hafif pişiler hazırlayabilirsiniz. Mayalı pişi tarifi ile pamuk gibi hamur kızarttık. İşte yiyen herkesten tam not alan pişi tarifi.
5 su bardağı un
2 su bardağı ılık su
Yarım paket yaş maya
Göz kararı tuz
Göz kararı toz şeker
İlk olarak ılık suyun içine mayayı, tuzu ve şekeri alıp tüm malzemeleri çözdürene kadar karıştırın.
Bu karışımı yaklaşık 10 dakika dinlendirin.
Derin bir karıştırma kabının içinde unu, maya karışımını ve tuzu karıştırarak yoğurmaya başlayın. Bu aşamada unun hepsini bir anda kaba almayın. Birer bardak olarak yavaş yavaş ilave edin.
Malzemeleri güzel bir şekilde yoğurup pişi hamurunu hazır edin.
Hamurun üzerini streçle kapatın ve bir saat dinlendirin.
Bir saat sonra hamuru merdane yardımıyla açın.
Su bardağının ağız kısmı ile hamuru şekillendirin.
Hamurları şekillendirdikten sonra 15 dakika bu şekilde bekletin. Amacımız hamurları ikinci kez mayalamak...
Sonrasında bol yağda, kızgın tavada pişirin.
Afiyet olsun.
Balon gibi kabaran pişi yapak için hamura şekil verdikten sonra ikinci kez mutlaka bir 10 dakika daha dinlendirmelisiniz.
Malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
Kesinlikle harlı ateşte pişirmeyin. Yüksek ateş pişinin dışının yanmasına içinin ise çiğ kalmasına neden olacaktır.
Yağ çekmeyen pişi tarifi hazırlamak için yağın tamamen kızgın olmasını sağlayın.
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde hazırlanan pişi; hamur kızartması ve lokma isimleriyle de bilinmektedir. Mayalı pişi tarifi yanı sıra mayasız pişi tarifi, karbonatlı pişi tarifi, sodalı pişi tarifleri hazırlayabilirsiniz. Sade pişi tarifi yanı sıra dilediğiniz iç malzemesi de hazırlayarak hamur kızartmasına farklı bir tat katabilirsiniz. Peynirli pişi tarifi için peynir, maydanoz ve taze soğanı harmanlamanız yeterli olur.
Yaklaşık olarak 120 kaloridir. Bol yağda kızardığı ve hamur işi olduğu için sık sık tüketmekten kaçınmalısınız.
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