Pişiğe ne iyi gelir? Pişik neden olur, nasıl geçer?

Günlük hayatta hareketlerin kısıtlanmasına neden olan pişik, doğru yöntemler uygulandığında kolay bir şekilde geçebilir. Ancak öncelikle pişiğin hangi nedenden dolayı ortaya çıktığı tespit edilmeli ve o faktör ortadan kaldırılmalıdır. Aynı zamanda pişiğin kimde meydana geldiği de önemlidir. Bebeklerde ve yetişkinlerde pişik için önerilen tedavi yöntemleri farklıdır.

Bebeklerde ve yetişkinlerde pişik neden olur?

Pişiğin ortaya çıkma nedenleri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Pişik genellikle derinin yapısının bozularak iltihaplanması sonucunda meydana gelen kızarıklığa ve döküntüye denir. Çoğunlukla bebeklerde görülse de yetişkinlerde de pişik görülebilir. "Yetişkinlerde pişik neden olur?" sorusu için şu yanıtlar sıralanabilir:

Bağışıklık sisteminin zayıf olması

İç çamaşırının kasık ve etrafına sürtünmesi

Aşırı kilo

Dar kıyafetler tercih edilmesi

Kasık bölgesinin ve genital organların yeterince iyi temizlenmemesi

Hareketsizlik

Kalitesiz iç çamaşırı seçimi

Alkol oranı yüksek temizleyici ıslak mendillerin kullanılması

Bu faktörlerden herhangi birinin ya da birden fazlasının olması yetişkinlerde pişiğe yol açabilir. Bu durumda pişiğe ne iyi gelir sorusu için yukarıdaki faktörlerden hangileri varsa bunlardan uzak durulması tavsiye edilebilir. Bebeklerde görülen pişik için genellikle idrar kaçırma ve kullanılan bezden kaynaklı olsa da bebeklerde pişiğe neden olan başka sebepler de bulunur. Bebeklerde pişik oluşumunun nedenleri ise şunlardır:

İdrar yolları enfeksiyonu

Egzama

Bebeğin altını değiştirirken kullanılan temizlik malzemelerinin cildi tahriş etmesi

Çinko yetersizliği

Yeterince sık bez değiştirilmemesi

Antibiyotik tedaviler

Diş çıkarma dönemi

Kalıtsal hastalıklar

Bebeklerde pişik nasıl geçer evde neler yapılabilir diye araştıran pek çok ebeveyn vardır. Bu ebeveynler öncelikle yukarıdaki nedenleri tespit etmeli, ardından uygun tedavi yöntemini tercih etmelidir.

Bebeklerde pişiğe ne iyi gelir?

Pek çok ebeveyn bebek pişiğine ne iyi gelir sorusu için araştırma yapmaktadır. Öncelikle bebeğin hangi sebepten dolayı pişik olduğu öğrenilmeli ve bu durum ortadan kaldırılmalıdır. Sebebi ortadan kaldırmak pişiğin kendiliğinden iyileşmesini sağlar. Ancak pişik en kolay nasıl geçer diye merak edenler için ise hafif vakalarda en hızlı yöntemin zeytinyağı sürmek olduğu söylenebilir. Cilt üzerinde bariyer oluşturan doğal ürünler, ileri düzey pişiklerde işe yaramayabilir. Bebek pişiğine ne iyi gelir:

Bebek bezinin sürekli olarak değiştirilmesi ve kuru olmasına özen göstermek

Bacak aralarına bebek pudrası kullanmak

Bebek bezinin bacak arasını kesmesine engel olmak ya da buna uygun bir bez seçmek, bezi çok sıkmamak

Bez değiştirilirken hem popo hem de bacak arası temizliğinin bebek cildine uygun olan alkol bazlı olmayan ürünler kullanmak ve mutlaka kurulamak

Hava geçiren ve rahat bebek kıyafetleri kullanmak

Yeni doğan pişik nasıl geçer?

Yeni doğan bebeklerin pişik yaşaması durumu oldukça normaldir. Özellikle bu dönemdeki bebeklerin cildinin çok hassas olması, uygun boyda bez bulamamak ya da sıkı kıyafetler giydirmek yeni doğan pişiğine neden olur. Yeni doğanda pişiğe iyi gelen şeyler:

Bebek bezi ıslandığı anda hemen değiştirilmelidir.

Bezle temas eden bölge nemli tutulmamalı ve anında kurulanmalıdır.

Temizleme sırasında alkol bazlı olmayan temizlik ürünler ve bol su kullanılmalıdır.

Temizleme sonrasında bölge nazikçe silinmeli ve kurutulmalıdır.

Bebek bezi bağlanırken çok sıkılmamalıdır.

Bebeğin cildinin belli oranda hava alması sağlanmalıdır.

Pişik bölgesi temizlenirken parfümlü, kimyasal içerikli, yoğun kokulu maddeler kullanılmamalıdır.

Pişiğe iyi gelen şeyler arasında çinko bazlı kremler ve jeller de yer alır. Ayrıca vazelin içerikli kremler ve alkol bazlı olmayan nemlendiriciler de uygulanabilir.

Yetişkinlerde pişiğe ne iyi gelir?

Yetişkinlerde pişiğin düzeyine bağlı olarak çeşitli tedavi yöntemleri kullanılabilir. Pişiğe ne iyi gelir yetişkinlerde diye merak edenler için bu pişiğin seviyesine göre farklı öneriler sunulabilir. Eğer hafif bir pişik vakası söz konusuysa zeytinyağı ya da kantaron yağı kullanılabilir. Ancak ileri seviye bir pişik varsa bunlar yetersiz kalır. Dolayısıyla pişik kremleri tercih edilmelidir. Yetişkinlerde pişik nasıl geçer evde sorusuna yanıt arayanlar için ilk 3-5 gün kortizonlu krem kullanmaları tavsiye edilebilir. Daha sonrasında bu kreme devam edilemeyeceği için zeytinyağı ya da kantaron yağı sürülebilir. Ancak pişik ileri durumdaysa mutlaka doktor tavsiyesi alınmalıdır.

Yetişkinlerde bacak arası pişik nasıl geçer?

Bacak arası pişik yetişkinlerin oldukça sık yaşadığı bir durumdur. Bunun için bacak arasını sıkmayan rahat kıyafetler tercih edilebilir. Eğer kendiliğinden geçmezse bir doktora görünmekte fayda vardır. Makat bölgesinde aşırı terlemeye bağlı olarak da pişik oluşabilir. Terleme geçtiğinde ise pişik kendiliğinden iyileşir. Aşırı sıcaktan dolayı oluşan koltuk altı pişik nasıl geçer sorusu için yine sıkmayan kıyafetler giyilmesi ve koltuk altının hava alması önerilir. Ayrıca buraya kağıt havlu uygulayarak nem alınabilir. Acı, baharat, turşu gibi pişiğe neden olan yiyeceklerden uzak durmakta da fayda vardır.

Bacak arası pişik evde nasıl geçer?

Bacak arasında meydana gelen pişik pek çok kişinin yaşadığı bir rahatsızlıktır. Çünkü birbirine sürten bacaklar, özellikle sıcak havalarda pişiğe ve tahrişe yol açabilir. Bacak arasında yaşanan pişik gerek fazla kilodan gerek sıkı kıyafetler giymekten gerekse terlemekten dolayı olabilir. Bacak arasındaki pişiği evde geçirmek için şunlar yapılabilir:

Yetişkinler bacak arasına Hindistan cevizi yağı sürerek pişiği rahatlatabilir.

Bacak arasını sıkmayan rahat kıyafetler tercih etmek bu bölgenin hava lamasını sağladığı için pişiğe iyi gelir.

Sarı kantaron yağı sürerek bacak arasındaki pişik iyileştirilebilir.

Evde lavanta yağı sürmek de bacak arasındaki pişik için etkilidir. Ancak hassas ciltli kişiler için lavanta yağını seyreltip kullanmak daha iyidir.

"Ayak pişiğine ne iyi gelir?" sorusu için ise sarı kantaron yağı yanıt olarak verilebilir. Cilt hasarını onaran bu yağ, bebeklerin cildine de uygulanabilir.

Pişik önlemek için ne yapılır?

Yetişkinler hem kendileri hem de bebekleri için pişik olmamak için ne yapmalı sorusuna yanıt arar. Hem bebeklerin hem de yetişkinlerin pişikten korunmasının en önemli yolu, cildi tahriş edecek kıyafetlerden, yiyeceklerden ve her türlü üründen uzak durmalarıdır. Bu sayede sağlıklı bir cilde sahip olabilir ve pişik oluşumunu minimuma indirgeyebilirler. Pişik için şu önlemler alınabilir:

Bebeklerde pişiği önlemek için sık sık bez kontrolü yapılmalıdır. Bebeğin altını temiz tutmaya özen gösterilmelidir.

Bebeğe dar kıyafetler yerine hava alabilen kıyafetler giydirilmelidir.

Bebek kıyafetleri parfümlü deterjan ya da yumuşatıcı gibi ürünlerle yıkanmamalıdır.

Bebeğin altını temizlerken cilt dostu ürünler tercih edilmelidir.

Alkol içerikli, parfümlü, kimyasal temizlik ürünlerinden uzak durulmalıdır.

Yetişkinler pişik olmamak için özellikle sıcak günlerde terletmeyen kıyafetler giymelidir.

Koltuk altı, bacak arası gibi pişiğin çok fazla görüldüğü bölgeler temiz tutulmalı ve hava alması sağlanmalıdır.

Özellikle koltuk altı pişik durumu yaşamamak için pişiğe neden olan gıdalardan uzak durulmalıdır.

Evde pişiğe ne iyi gelir?

Pişik, pek çok kişinin yaşadığı bir durumdur. Her yaşta ve her cilt tipinde pişik meydana gelebilir. Günlük hayatı zorlaştıran bir rahatsızlıktır; çünkü hareketleri kısıtlayabilir. Kaşıntı, tahriş ve kızarıklık gibi sorunlara yol açabilir. Evde pişiği geçirmek için şunlar yapılabilir:

Pişiğin olduğu bölgeyi mümkün olduğunca temiz ve kuru tutmaya özen göstermek gerekir.

Ceviz yapraklarındaki mineraller hücreleri onararak pişiğe iyi gelir. Ceviz yapraklarını yıkayıp cezvede su ile kaynattıktan sonra pamukla bölgeye uygulanabilir.

Adaçayı mineral bakımından zengin bir bitkidir ve cilt yenileme özelliği vardır. Bu sayede pişikleri iyileştirebilir.

Pişiğe iyi gelen kremler ile bölgedeki kaşıntı hissi alınabilir.

Pişiğe iyi gelen doğal yöntemler nelerdir?

Pişik nasıl geçer evde diye merak edenler, bu sorun için bitkisel kaynakları araştırmaktadır. Özellikle hafif bir pişik durumu varsa, doktora başvurmak ya da pişik kremi kullanmak yerine evde doğal yöntemlerle pişiği tedavi etmek mümkündür. Ancak ileri seviye pişik varsa, mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. Pişiği iyileştirmek için tercih edilebilecek doğal yöntemler şunlardır:

Yumurta beyazı

Doğal yoğurt

Adaçayı

Sarı kantaron yağı

Doğal zeytinyağı

Hindistan cevizi yağı

Ceviz yaprağı

Doğal lavanta yağı

Vazelin pişiğe iyi gelir mi?

Vazelin cildi yumuşatma özelliğine sahip bir krem olduğu için pişikten dolayı oluşan tahrişi önleyebilir. Aynı zamanda bol yağlı olduğu için cildi nemlendirebilir. Bu da pişiğin kaşıntısını alarak cildi rahatlatabilir. İster direkt vazelin ister vazelin içerikli bir krem kullanılarak pişiğin iyileşmesi sağlanabilir. Ancak vazelin her zaman pişiğe iyi gelmeyebilir. Pişiğin nerede olduğuna bağlı olarak vazelin kullanılabilir.

Zeytinyağı pişiğe iyi gelir mi?

Zeytinyağı, yumuşatıcı ve nemlendirici özelliğe sahip olduğu için pişik olan bölgeye sürülebilir. Ancak hafif vakalarda daha etkili olduğu söylenmektedir. Tabii ki kullanılacak zeytinyağının saf ve doğal olması çok önemlidir. Hafif pişiklere iyi gelen zeytinyağı, pişiğe müdahale için tercih edilebilecek en hızlı yöntemdir.



