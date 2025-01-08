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"Pışık derim" sözleri olay olmuştu! Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama: "Kim alındıysa alındı umurumda değil"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
08.01.2025 21:44
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar'ın programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. İmamoğlu, CHP içine mesaj olarak değerlendirilen "Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim" sözlerine ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Niyeti kötü olup da 'pışık'dan kim alındıysa alındı umurumda değil" ifadelerini kullandı.

"Pışık derim" sözleri olay olmuştu! Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama: "Kim alındıysa alındı umurumda değil"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'de yayınlanan Arena programında gazeteci Uğur Dündar’ın gündeme dair sorularını yanıtladı. Yayında İmamoğlu, gündem olan "Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Niyeti kötü olup da kim "Pışıktan" alındıysa umurumda değil ama orada verdiğim mesajı zaten konuşmayı dinlerlerse aslında hedefin ne kadar önemli olduğunu ve bizim mutlak başarılı olmamız gerektiğini, bununda elbirliği, omuz omuza olması gerektiğini, partili arkadaşlarımda mesaj vererek, belediye başkanı arkadaşlarıma da 7/24 çalışarak mücadele etmeleri gerektiğini ifade eden bir konuşma yaptım. Bu niyette olanlara ne partililerimiz fırsat verir ne de vatandaşlarımız. Bu kötü niyetli insanlara diyorum ki durun bundan vazgeçin. Onlara "Pışık" diyorum." ifadelerini kullandı.

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NE DEMİŞTİ?

İSKİ Silivri Altyapı Yatırımları temel atma töreninde konuşan İmamoğlu çalışmadan kendi yerine geçmek isteyenler için, "Ne Partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir." ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun CHP'liler için kullandığı ifadeler dikkat çekmişti. İsim vermeden konuşmasına devam eden İmamoğlu, "Partinin her bireyi amasız fakatsız kol kola omuz omuza milletin beklediği partizanlık yapmayan iktidar olma yolculuğuna tam yol ileri diyerek hizmet edecek. Bu kadar basit." demişti.

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"YERİNE GEÇERİM DİYENE 'PIŞIK' DERİM"

Sözlerine devam eden Ekrem İmamoğlu konuşmasının devamında ise, "'Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim' diyene 'pışık' derim. Ne Partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net." ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar
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