Pişirildiğinde vitamini ölüyor! Mutlaka çiğ yemeniz gereken 10 besin

Çiğ yiyecek trendi giderek daha fazla takipçi kazanıyor. Gerçekten de pişirme çoğu zaman gıdaların bazı besinsel özelliklerini kaybetmesine neden olabiliyor.

Sebzeler ve meyveler vücut için gerekli vitamin ve mineralleri sağladıklarından, herhangi bir dengeli ve sağlıklı beslenmede temel besin gruplarıdır. Bunları hazırlamanın birçok yolu vardır; buğulama, pişirme, kızartma, ızgara… Ancak bazı meyve ve sebzeler çiğ yenildiklerinde özelliklerini ve faydalarını en iyi şekilde korurlar.

BROKOLİ

Brokolinin sağlık yararlarını daha önce duymuşsunuzdur, peki onu çiğ yemenin en iyisi olduğunu biliyor muydunuz?

Brokoli kanser, kalp hastalıkları, iltihaplanma, depresyon ve diğer birçok ciddi sağlık sorununu önlemeye yardımcı olan bir fitokimyasal olan yüksek miktarda sülforafan içerir.

Araştırmalar, brokolinin pişmiş yerine çiğ yenildiği zaman vücudumuzun sülforafanı daha hızlı emdiğini gösteriyor. Brokolinin mikrodalgada pişirilmesi, kaynatılması veya sotelenmesinin sebzenin C vitamini seviyelerini azalttığını biliniyor. Çiğ brokoliyi sevmiyorsanız, buharda pişirmeyi deneyin. Bu pişirme yöntemi besinleri en iyi koruyan yöntemdir.

SOĞAN

Soğanlar, bir flavonoid olan yüksek konsantrasyondaki kuersetin (quercetin) sayesinde kanserle mücadele de dahil olmak üzere birçok sağlık yararı sağlar. Soğanlarınızı çiğ tüketerek kanser önleyici özelliklerini en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Soğanları pişirmek, kanserle savaşan fitokimyasalların faydalarını azaltır.

Ayrıca soğan kalp ve damar hastalıklarını önleyebilen maddeler içerir. Araştırmalar, fırında pişirilen çiğ soğanların 30 dakikada kalp dostu özelliklerini tamamen kaybettiğini gösteriyor.

DOMATES

Likopen ve vitamin açısından zengin, ağırlıklı olarak sudan oluştuğu için düşük kalorili domatesler harika bir besindir. Yüksek C vitamini içeriğini korumak için onları çiğ biberle birleştirebilirsiniz. Domateslerdeki yüksek C vitamini, ısıyla kaybolur.

SARIMSAK

Soğan gibi sarımsak da kalp dostu maddeler içerir, ancak kalp ve damar hastalıklarını önleyici özellikleri tıpkı soğan gibi ısıdan etkilenir. Araştırmalar, sarımsağı 6 dakika boyunca 200°C'de ısıtmanın kalp dostu özelliklerini tamamen yok ettiğini gösteriyor.

Araştırmalar ayrıca ısının sarımsaktaki alliinaz enzimini çalışmaz hale getirdiğini gösteriyor. Sarımsağı 20 dakika kaynatmak antibakteriyel özelliklerini tamamen ortadan kaldırır ve 1 dakikalık mikrodalga pişirme, kanserle savaşma özelliğini yüzde 100 yok eder. Sarımsağı ezmek ve ısıtmadan önce 10 dakika bekletmek, kısmen antikanserojen etkisini geri kazandırır, ancak pişmiş sarımsak çiğ sarımsaktan yüzde 30 daha az etkilidir.

YABAN MERSİNİ

Muhtemelen yaban mersininin sağlığınız için iyi olduğunu biliyorsunuzdur. Flavonoidler adı verilen güçlü antioksidanlarla doludurlar. Onları çiğ yemek, size tüm faydalarını sağlar.

Araştırmalar, yaban mersininin pişirilmesinin polifenol seviyelerini azalttığını göstermektedir.

KIRMIZI BİBER

Kırmızı biber, yemeklere lezzet katmanın hızlı ve kolay bir yoludur, ancak biberler en iyi çiğ olarak yenir. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren yiyecekler arasında kırmızı biber mükemmel bir C vitamini kaynağıdır, bir portakalın neredeyse 3 katı C vitamini içerirler. Ancak ısı bu temel besin maddesini yok edebilir.

Araştırmalar, kırmızı biberin diğer biberlerden daha fazla antioksidan içerdiğini gösteriyor. Bu onları kanser, diyabet, Alzheimer hastalığı ve diğer birçok hastalık riskini artırabilen oksidatif hasara karşı mükemmel besinler yapar.

KUŞKONMAZ

Kalorisi düşük ve vitamin dolu olan kuşkonmazın vücudumuz için birçok faydası vardır. Kuşkonmazlar yüksek A, B ve C vitaminleri, folik asit ve demir içeriği sayesinde kan hücrelerinin oluşumuna katkıda bulunur, bağırsak geçişine yardımcı olur, kanser ve kalp ve damar hastalıklarını önler.

Ancak kuşkonmaz pişmiş olarak tüketildiğinde faydalarının yüzde 50'sini kaybeder.

KARA LAHANA

Turpgillerden bir sebze olan kara lahana, mirosinaz enzimi ile temas ettiğinde hastalıklarla savaşan farklı bir bileşiğe dönüşen glukozinolatlar adı verilen bileşikler içerir.

Ancak araştırmalar, ısının mirosinazı etkisiz hale getirdiğini gösteriyor. Bu nedenle pişmiş lahana, çiğ lahana aynı özelliklere sahip değildir.

PANCAR

Pancarlar beş temel vitamin, kalsiyum, demir, potasyum ve protein gibi birçok sağlıklı besinlerle doludur. Ayrıca yüksek düzeyde lif ve folik asit (B9 vitamini) içerirler.

Ancak, pişmiş pancar folik asit ve diğer vitamin ve minerallerinin yüzde 25'ini kaybeder. Salatalarınıza bir renk katmak için rendelenmiş pancar ekleyin veya diğer çiğ sebzeler veya turunçgiller ile çiğ pancar salatası yapın.

ANANAS

Araştırmalar, taze ananas suyunun kolon iltihabı ve kolon çevresinde anormal doku büyümesini azaltmada, haşlanmış ananas suyundan daha etkili olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, bu farkı taze meyve suyundaki yüksek bromelain seviyelerine bağlıyor.

Çeşitli çalışmalar, bromelainin steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlarla aynı etkiye sahip olduğunu, ancak daha az yan etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Çiğ ananas yemenin ameliyattan sonra hastalarda şişlik ve morlukları azaltmaya da yardımcı olduğu biliniyor.



