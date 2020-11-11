Pişkin hırsız çalıntı araçla kız arkadaşlarını gezdirdi

Karabük’te çalıntı araçla gezerken jandarma ve polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 2’si kadın 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlının, çalıntı araçla kız arkadaşlarını gezdirdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Emirhan Tabak isimli şahıs 78 BE 455 plakalı otomobilini tamir için Kemal Oyman Sanayi Sitesi’nde kaportacıya bıraktı. Öğleden sonra saat 15.00 sıralarında anahtarı üzerinde bulunan otomobil kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığını gören tamirci durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemelerde otomobilin kent merkezi istikametinde seyir halinde olduğu tespit edilmesi sonucu durum polis ekiplerine bildirildi. Namal Kavşağı’nda benzinlikten yakıt alırken polis ekiplerini fark eden şahıslar dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yeşil Mahalle bölgesinde tekrar dur ihtarı yapan şüpheli araç polislerin üzerine sürerek kaçmaya devam etti. Karabük-Safranbolu çevreyolunda polis ekipleri tarafından süren kovalamacanın ardından aracı bırakarak kaçmaya çalıştığı görülen 2’si kadın 3 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. 17 yaşında Y.A. olduğu tespit edilen sürücü ve yanındaki 2 kadın ilk olarak hastaneye ardından polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, olayın jandarma bölgesinde gerçekleşmesinden dolayı polis merkezindeki ifadelerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Dükkanının önündeki arabanın çalındığı anları gördüğünü söyleyen kaportacı Mehmet Kül, “Kırmızı üstlü birisi arabayı aldı gitti. Peşinden koştum ama yetişemedim. Anahtar arabanın üstündeydi. Arabayı dükkanın önüne yeni çekmiştik. Aldı gitti” diye konuştu.

Araç sahibi Emirhan Tabak ise aracını boya yaptırmak için oto tamircisinde bıraktığını belirtti.

