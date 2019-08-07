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Pişkin hırsız dükkan sahibi ve 2 oğlunu vurdu: 1 ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 20:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde telefoncuda hırsızlık yapan kişi dükkan sahibi tarafından yakalanıp darp edildi.

Pişkin hırsız dükkan sahibi ve 2 oğlunu vurdu: 1 ağır 3 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde telefoncuda hırsızlık yapan kişi dükkan sahibi tarafından yakalanıp darp edildi. Kaçan pişkin hırsız bir müddet sonra arkadaşlarıyla dükkana gelerek baba ve iki oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde telefoncuda hırsızlık yapan bir kişi dükkan sahibi tarafından fark edilince tekme tokat dövüldü. Pişkin hırsız kaçarak arkadaşlarıyla beraber silah alıp dükkana geri döndü. Dükkan sahibi Mehmet Şeref Ö. (65) ve oğulları Hakkı Ö. (29), Ramazan Ö. (23) tekrar gördüğü hırsızı yakalamak isterken, hırsızlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Hırsızlar kaçarak uzaklaşırken yaralı olarak yere yığılan baba ve oğulları çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme yapılırken kaçan hırsızların yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Pişkin hırsız dükkan sahibi ve 2 oğlunu vurdu: 1 ağır 3 yaralı

Pişkin hırsız dükkan sahibi ve 2 oğlunu vurdu: 1 ağır 3 yaralı

Pişkin hırsız dükkan sahibi ve 2 oğlunu vurdu: 1 ağır 3 yaralı

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