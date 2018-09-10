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Pişkin hırsızlar çaldıkları televizyon için esnaftan yardım aldı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.09.2018 09:15 | Son Güncelleme

Üsküdar'da gündüz vakti kapısını levye ile kırarak girdikleri bir daireden elektronik eşyalar çalan hırsızlar ellerini kollarını sallayarak izlerini kaybettirdi. Hırsızlardan biri çaldığı televizyonu taşıyamayınca sokakta bulunan bir esnaftan yardım aldı.

Üsküdar Fıstıkağacı’nda 31 Ağustos’ta meydana gelen olayda üç hırsız güpegündüz Yazmacı Sokağa gelerek keşif yaptı.Hırsızlardan biri sokakta gözüne kestirdiği Güneş Apartmanın önüne oturdu. İkinci hırsız ise apartman kapısının açık penceresinde elini içeri uzatıp kilidi açtı. Kapının açılmasının ardından üç hırsız binanın içerisine girdi.

Hırsızlar önce 10 dairenin bulunduğu apartmanda gözüne kestirdikleri evlerin zillerine bastı. Kapıyı açan kimse olmayınca binanın boş olduğunu anlayan hırsızlar levye ile Batur Uçar’ın evinin kapısını kırdı. İçeri giren üç hırsız evdeki dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinası ve televizyonu çaldı.

ESNAF BİLMEDEN YARDIM ETMİŞ

Televizyonu yatak çarşafına sararak binadan çıkaran hırsızın zorlandığını gören bir esnaf ise bilmeden hırsıza yardım etti. Hırsız televizyonun camının kırıldığı söyleyerek esnafa yakınlarda televizyon tamircisinin olup olmadığı sordu. Hırsızlardan bir diğeri ise evden aldığı sırt çantasıyla ve elindeki bez çantayla apartmandan ayrıldı. Binaya tekrar giren hırsızlar yeni evli bir çiftin tuttuğu eve girerek henüz kutusunda duran televizyonu aldı. Hırsızlar binaya birilerinin girmesi üzerine televizyonu apartmanda bırakıp kaçtı.

Binanın altında bulunan bir dükkanın güvenlik kamerası hırsızların binaya giriş ve çıkışlarını saniye saniye kaydetti. Güpegündüz hırsızlık yapan üç kişinin yüzlerinin açık, tavırlarının ise çok rahat olduğu gözlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kamerada yüzleri net bir şekilde gözüken üç hırsızın peşine düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar televizyon hırsız

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