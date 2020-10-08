HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pişkin hırsızlar girdikleri işyerinde dizi izledi

Pişkin hırsızlar girdikleri işyerinde dizi izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 14:52 | Son Güncelleme

Bartın’da meydana gelen olayda hırsızlık için birden fazla işyerine giren iki şüphelinin bir ayakkabıcıda ışıkları yakıp televizyondan dizi izleyecek kadar rahat davranmaları görenleri şaşırttı.Olay, Bartın Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerindeki Galla Pazarı yanında bulunan işyerlerinde meydana geldi.Sabah iş yerine gelen esnafların dükkanlarından ayakkabıların ve paraların çalındığını fark etmesiyle ortaya çıktı.

Bartın’da meydana gelen olayda hırsızlık için birden fazla işyerine giren iki şüphelinin bir ayakkabıcıda ışıkları yakıp televizyondan dizi izleyecek kadar rahat davranmaları görenleri şaşırttı.
Olay, Bartın Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerindeki Galla Pazarı yanında bulunan işyerlerinde meydana geldi.
Sabah iş yerine gelen esnafların dükkanlarından ayakkabıların ve paraların çalındığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Esnaflar ayakkabıların ve kasalardaki paraların çalındığını fark edince güvenlik kameralarını izledi. Hırsızlık şüphelisi şahısların güvenlik kameralarına yansıyan rahat görüntüleri karşısında şok olan esnaflar durumu polise bildirdi.
İşyerlerinden para, ayakkabı, ceviz ve kola çalan şüphelilerin yakalanması için Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı. Kamera kayıtları inceleme altına alınırken şüphelilerin U.K. ve N.G. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıslar işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin girdikleri işyerlerinde rahat bir şekilde dolaşıp ayakkabı seçtikleri, ayrıca lambayı yakıp televiyzyon kumandası ile kanal değiştirdikleri anlar saniye saniye kayıtlara yansıdı.
Rahat rahat model seçiyorlar
Hırsızlık olayının yaşandığı işyeri sahiplerinden Ayten Aşkın güvenlik kamera görüntülerini izlerken şüphelilerinin rahatça ayakkabı modeli seçtiklerini görünce şaşırdığını ifade ederek, “Ayın 7’sinde gece işte perdeyi kaldırıyorlar giriyorlar. Benden iki çift ayakkabı almışlar. Rahat rahat geziniyorlar bakınıyorlar. Model seçiyorlar. Rahat rahat davranmışlar” dedi.

Utanmadan televizyon izlediler
Şüphelilerin girdiği işyeri sahiplerinden Serdar Şaldırak ise şahısların sadece ayakkabı çalmakla kalmayıp televizyonu açıp dizi izlediklerini de belirterek, “Çarşamba günü sabah geldiğimizde işte yan taraftaki abi kameralarına bakıyor. Hırsızlık olayı gerçekleşti diyor. Dükkanımda ayakkabılar kayıp diyor. Bizim dükkanımızda kamera kaydı yok. Onların dükkanında kamera kaydını izliyoruz. Dükkanımızda ayakkabılar eksik. İki tane şahıs giriyor gecenin saat 02:30 sularında filan. Buraya giriyorlar. Yazar kasayı filan kurcalıyorlar. Bozuk paralar var bozuk paraları alıyorlar. Yaklaşık 10 çift filan ayakkabı alıyorlar bizim dükkandan. Hatta girdiklerinde utanmamış gibi televizyon izliyorlar. Işıkları yakıyorlar. Bizim dükkandan çıktıktan sonra yan taraftaki abinin dükkanına giriyorlar. O arada kamerayı filan bozmaya çalışıyorlar. Yaklaşık yarım saat filan kalıyorlar. Oranında ışığını yakıyorlar. Oradan da iki çift ayakkabı alıyorlar. Oradan çıkınca da bir yandaki abinin dükkanına giriyorlar. İç kapısı kitli olduğu için oradan bir şey alamıyorlar. Oradan da çıktıktan sonra karşıdaki abinin cevizlerini almışlar. Hemen çaprazındaki kahveden kola filan almışlar. Biz bu şahıslardan şikayetçi olduk. Bartın Belediyesinden de buranın ön taraflarını kapatmak için izin istiyoruz. Kapalı tente olarak.” İfadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Şanlıurfa'daki işkenceyle ilgili ifadeler ortaya çıktıŞanlıurfa'daki işkenceyle ilgili ifadeler ortaya çıktı
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
Kocası zincirle bağlayıp tırnaklarını sökülmüştü! Şanlıurfa'daki işkenceyle ilgili ifadeler ortaya çıktı
Şanlıurfa'daki işkenceyle ilgili ifadeler ortaya çıktı
Bakan Koca: Teyakkuz halini gevşetemeyiz, hazırlıklı olmalıyız
Bakan Koca: Hazırlıklı olmalıyız
Kocaeli’de kan donduran dakikalar! Eve girip kadını rehin almaya çalıştı
Kocaeli’de kan donduran dakikalar!
Hava durumuyla ilgili AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor
AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor
Ev kiralarken imzaladı gelen hacizle hayatının şokunu yaşadı
Ev kiralarken imzaladı gelen hacizle hayatının şokunu yaşadı
Kayseri Valisi'nden dikkat çeken sigara kararı! 900 TL 'maske takmama cezası' uygulanacak
Kayseri Valisi'nden dikkat çeken sigara kararı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.