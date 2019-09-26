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Pişkin hırsızlar tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 10:28 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, 3 ayrı ikamete girerek hırsızlık yapan ve kameralar karşısında kahkahalar atan 3 kadın hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, merkez Yavuzselim, Kayalık ve Mehmet Akif Mahallelerinde bulunan 3 ayrı ikamete giren ve ikametlerden toplam bin 500 TL para ile altın kolye çalan Sibel Özdemir, Pınar Özdemir ve İpek Özdemir, önceki gün Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adıyaman’da, 3 ayrı ikamete girerek hırsızlık yapan ve kameralar karşısında kahkahalar atan 3 kadın hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Yavuzselim, Kayalık ve Mehmet Akif Mahallelerinde bulunan 3 ayrı ikamete giren ve ikametlerden toplam bin 500 TL para ile altın kolye çalan Sibel Özdemir, Pınar Özdemir ve İpek Özdemir, önceki gün Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahısların üst aramalarında ise ikametlerden çalınan bin 500 TL para ile altın kolye ele geçirilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildikleri esnada kameralar karşısında kahkahalar atmışlardı. Pes dedirten hareketleriyle akıllarda kalan şahıslar Adıyaman Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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