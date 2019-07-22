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Pişkin hırsızlar vatandaşları döner bıçağıyla kovaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 10:46 | Son Güncelleme

Başakşehir’de bir iş yerinden kasa çalan hırsızlar, kendileri fark eden vatandaşları döner bıçağı ve sopalarla kovaladı.

Başakşehir’de bir iş yerinden kasa çalan hırsızlar, kendileri fark eden vatandaşları döner bıçağı ve sopalarla kovaladı. Hırsızlık ve kovalamaca anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Başakşehir’de önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin önüne lüks bir araçla yanaşan altı kişi, önce bir süre iş yerini gözetledi. Çevrede kimsenin olmadığını belirleyen hırsızlardan bir tanesi, eğilip iş yerine koşarak kapıyı açtı. İçeriye giren hırsız kasayı almak için uğraşmaya başladı. Bu sırada hırsızları fark eden iki kişi de iş yerine doğru yöneldi. Arabada bekleyen dört hırsız, ellerinde bulunan döner bıçakları ve sopalarla araçtan inerek vatandaşları kovalamaya başladı.

Döner bıçaklı kovalama anları kamerada

Daha sonra içeride bulunan kasayı alan hırsızlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızlar lüks bir araçla iş yerinin önüne yanaşıyor. Bir süre bekleyen hırsızlar daha sonra iş yerine giriyor. Bir hırsız içeride kasayı çalmaya çalışırken, diğerleri araçta gözcülük yapıyor. Bu sırada hırsızlığı fark eden vatandaşlar olay yerine doğru gelirken araçta bekleyen hırsızlar vatandaşları bıçak ve sopayla kovalıyor. Daha sonra iş yerinde bulunan kasayı alan hırsızlar geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

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