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Pişkin hırsızlardan sürahili mesaj

18.08.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da girdikleri daireden yaklaşık 120 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 hırsız kayıplara karıştı. Daireden çıkarken çaldıkları ziynet eşyalarının takı kutularının yanına su dolu sürahi bırakan hırsızlar binaya giriş ve çıkış anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Eşyaları çalınan Şebnem Güzel, "Üstüne bir bardak su için demeye getirmişler" ifadelerini kullandı.

Pişkin hırsızlardan sürahili mesaj

Olay, geçen Pazartesi günü öğle saatlerinde Acıbadem Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kadın iki kişi, önce 4 katlı binanın giriş kapısını kartla açmaya çalıştı. Kapıyı açmakta başarısız olan ikili, bir süre bekledikten sonra binadan çöp atmak için bir kişinin çıkmasını fırsat bilerek açılan kapıdan içeriye girdi. Binaya girdikten sonra kapıları tek tek kontrol eden 2 kişi, 3. katta bulunan dairenin kapı kilidini kırdı. İçeri giren hırsızlar, Şebnem Güzel ve ailesine ait ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

BOŞ TAKI KUTULARININ YANINA SU DOLU SÜRAHİ BIRAKTILAR

Hırsızlar yaklaşık 120 bin liralık ziynet eşyalarını çaldıktan sonra ilginç bir yola başvurdular. Hırsızlar, boşalttıkları takı kutularının yanına mutfaktan aldıkları su dolu sürahiyi bırakarak daireden ayrıldılar. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışları anları ile şüphelilerden birinin kartla dış kapıyı açmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızların soğuk kanlı oldukları görüldü.

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"YAKLAŞIK 120 BİN LİRAYI AŞKIN MADDİ KAYBIMIZ VAR"

Şebnem Güzel "Yaklaşık iki üç ay önce taşındık.Taşındığım için bütün ziynet eşyalarımı kayınvalideme getirdim. Hem ev yeni olduğu için hem de yakın zamanda tatile çıkacağım için. Kayınvalidem çarşıya gittiğinde 20 dakika içinde kilidi patlatıyorlar ve bütün evi soyuyorlar. Hem kayınvalidemin, hem benim ziynet eşyalarımın hepsi gidiyor. Küpelerim, bilekliklerim, kolyelerim, kayınvalidemin keza öyle. Kayınpederimin saatleri, benim saatlerim. Hepsi gidiyor. Yaklaşık 120 bin lirayı aşkın maddi kaybımız var. Yapanların en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz" dedi.

"İKİ KİŞİ SEVGİLİ GİBİ EL ELE GİRİYORLAR"

Hırsızların binaya girme anlarına da değinen Güzel, "Bunlar iki kişi sevgili gibi el ele tutuşup geliyorlar. Alt kapıyı önce kartla açmaya çalışıyorlar, açamıyorlar, biraz bekliyorlar. Komşularımızdan biri çöp çıkartmaya, dışarıya çıkıyor. O çıkarken kapıyı tutup bunlar giriyorlar içeriye. Sanırım en zayıf kapıda bizim kapımız olduğu için burayı tercih ediyorlar. Kilidi patlatıyorlar. Öyle giriyorlar içeriye. Bütün ziynet eşyalarımızın kutuları, kapı girişine yığılmış. Kutuların yanına bir de mutfaktan su dolu bir sürahi getirilmiş. Üstüne bir bardak su için demeye getirmişler" şeklinde konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar
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