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  4. Pişkinliğin böylesi! Hırsızın talebi iş adamını isyan ettirdi

Pişkinliğin böylesi! Hırsızın talebi iş adamını isyan ettirdi

25.07.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da iş makinelerinin kablolarını çalarken unuttuğu cep telefonunu geri isteyen hırsızın bu talebi, 20 bin TL’lik zarara uğrattığı iş yeri sahibi Hüseyin Kalan’ı çileden çıkardı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iş adamı Hüseyin Kalan, maden çıkarma makinelerini kendisine ait çevresi demir bariyerlerle çevrili otoparka bıraktı. İddialara göre, makinelerin içerisindeki kabloların çalındığını fark eden iş adamı durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay sonrası ifadesi alınan şüpheli şahıs, serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından Kalan’a ait arsaya gelen şahıs, hırsızlık yaptığı esnada unuttuğu cep telefonunu geri istedi. İş adamı Kalan, kendisini 20 bin TL’lik zarara uğratan hırsızın telefonunu istemek için gelmesine isyan etti. Hırsıza unuttuğu telefonunu vermeyen Kalan, kendisini zarara uğratan hırsızın ceza almasını istiyor.

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“TELEFONU BİZDEN İSTEMEYE GELMESİ ZORUMUZA GİTTİ"

İş adamı Hüseyin Kalan, hırsızın telefonunu istemek için gelmesinin zoruna gittiğini belirterek, “Maden çıkarma faaliyeti gösteriyoruz. Yasal olan izinlerimizi beklediğimiz bir zamanda malzememizi getirip bu otoparka bıraktık. Arkasından da hırsızlar dadandı. Hırsızlar kablo namına hiçbir şey bırakmadılar. Ama bu arada da telefonlarını unutmuşlar. Savcılığın serbest bırakması sonucu telefonu bizden istemeye gelmesi zorumuza gitti. Kendisine, savcılığa başvur ondan sonra biz de senin telefonunu verelim dedik. Zorumuza giden tarafı da budur. Hırsızın bulunmaması, ceza almaması. İkinci ve üçüncü defa burada hırsızlık olaylarının olması bize bu haberi yaptırıyor” şeklinde konuştu.

Hırsızlar tarafından 20 bin TL’lik zarara uğratıldığını ve hırsızın içerisinde önemli şeyler olduğunu söyleyerek telefonunu istediğini belirten Kalan, “Zararım, 20 bin lira civarında. Kablolarımızın tamamını çalmış. Panolarımızın içinde en ince küçük kablolara kadar tamamını çalmış. Emniyet ve savcılık serbest bıraktı. Arkasından da kendisi gelip telefonunu unuttu. 'İçerisinde önemli şeylerim var, benim telefonumu verin' dedi. Tabi vermedik. Garipsedik biz bunu. Çok zorumuza gitti. Telefonu burada savcılığa başvurmasını, başvurduktan sonra da savcılığın bizden bu telefonu hırsızlık mahallinde unutulmuş telefondur diye gelip, talep etmesini bekliyoruz. Ama bir gün de olsa bu adama ceza verilmesini istiyoruz. Bana verdiği 20 bin liralık bu zararı ben nasıl tahsil edeceğim. Ben şimdi onu kara kara düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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