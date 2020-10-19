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  4. Pişkinliğin böylesi! Minibüsçü fazla yolcu uyarısı alınca...

Pişkinliğin böylesi! Minibüsçü fazla yolcu uyarısı alınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 09:51 | Son Güncelleme

İstanbul'da Avcular-Esenyurt arası yolcu taşıyan minibüs şoförüne fazla yolcu taşıdığı için tepki geldi. Araçta bulunan yolcunun durumdan şikayetini dile getirmesi üzerine 'virüs var diye laf eden sensin. O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin' dedi.

Avcılar-Esenyurt arasında yolcu taşımacılığı yaptığı söylenilen bir minibüste sürücü, fazla yolcu taşıdığı için tepki gösteren yolcuya, “Virüs var diye laf eden sensin. O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin” dedi.

'SEN DE CEBİNİ DÜŞÜNMEYECEKSİN O ZAMAN'

Korona virüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında fazla sayıda yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araç sürücülerinin denetimleri devam ediyor. Avcılar - Esenyurt arasındaki bir yolcu minibüsünde fazla yolcu taşıdığı söylenilen bir minibüste yolcu ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, minibüs sürücüsünün “O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin” demesi üzerine yolcu da “Sen de cebini düşünmeyeceksin o zaman” diyerek tepki verdi.

İHA

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