HABER

Pişkinliğin böylesi! Soyduğu işyerinin sahibini şaşkına çevirdi: Arayacağım ben sizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 00:47 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, dükkanda kimsenin olmadığı sırada içeri giren kişi, kasada bulunan 400 TL'yi çaldı. Dükkandan çıkarken iş yeri sahibi ile karşılaşan kişi, perde fiyatlarını, nasıl ölçü alacağını sorup, kartvizit alarak 'Arayacağım ben sizi tül için' diyerek ayrıldı.

Pişkinliğin böylesi! Soyduğu işyerinin sahibini şaşkına çevirdi: Arayacağım ben sizi

Olay akşam saatlerinde, Gebze Hacı Halil Mahallesi Yazı Caddesi 1229 Sokak'ta bulunan bir perdecide meydana geldi. Mesut ve Mehmet Durdu kardeşlere ait perde dükkanında kimsenin olmadığını gören kişi içeri girerek kasada bulunan 400 TL'ye çaldı.

DÜKKAN SAHİBİNİN KARTVİZİTİNİ ALDI

Dükkandan çıkarken Mehmet Durdu ile karşılaşan kişi, içeri girerek dükkan sahibine perde fiyatlarını, nasıl ölçü alacağı yönünde sorular sordu. Mehmet Durdu'dan kartvizit alan kişi daha sonra dükkandan ayrıldı.

Bir süre sonra kasada paraların eksik olduğunu gören Mehmet Durdu, güvenlik kameralarını incelediğinde perde fiyatlarını soran kişinin kasada bulunan 1500 TL'nin 400 TL'sini çaldığını gördü. Mehmet Durdu polise şikayette bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"PİŞKİN PİŞKİN TÜL SORUYOR BANA"

Mehmet Durdu olayla ilgili olarak, "Karşı dükkanda arkadaşımla sohbet ederken bu şahıs dükkana giriyor. Kasayı bir yoklayıp ihtiyacı olduğu kadar alıp gerisini bırakıyor. Dışarıya çıkınca beni görüyor ve işaret ediyor neredesin diye. Bir de utanmadan pişkin pişkin tül soruyor bana. Nasıl ölçü alabilirim, nasıl olur, nasıl gidebiliriz? diye. Sonra tam çıkarken bir de kartvizit alarak, 'Arayacağım ben sizi tül için' dedi. Ne diyelim aldı gitti. Bir de çıkarken kameraya bakıyor. Başımıza gelen tam bir komedi mi, ağlanacak halimize gülüyoruz mu? Kasanın içerisinde 1500 TL vardı. Allah'tan hepsini almamış" dedi. (DHA)

PARTNERSahibi ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ikramiye şirkete kalacakSahibi ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ikramiye şirkete kalacak
Tek kelimeyle vahşet! Yatakta uyuyan 2 yaşındaki yeğenini 5'inci kattaki evin balkonundan attı!Tek kelimeyle vahşet! Yatakta uyuyan 2 yaşındaki yeğenini 5'inci kattaki evin balkonundan attı!
İzmir'deki kaza güvenlik kamerasına yansıdıİzmir'deki kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu

İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu

İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin cinsiyeti

İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin cinsiyeti

Şenol İpek yıllar sonra anlattı: 10 gün utancımdan dışarı çıkamadım

Şenol İpek yıllar sonra anlattı: 10 gün utancımdan dışarı çıkamadım

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kadın sürücü görür görmez takibe aldı! Köpeği minibüsün arkasına bağlayıp sürükledi

İki kadın sürücü görür görmez takibe aldı! Köpeği minibüsün arkasına bağlayıp sürükledi

Tek kelimeyle vahşet! Yatakta uyuyan 2 yaşındaki yeğenini 5'inci kattaki evin balkonundan attı!

Tek kelimeyle vahşet! Yatakta uyuyan 2 yaşındaki yeğenini 5'inci kattaki evin balkonundan attı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.