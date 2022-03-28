HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pişkinliğin bu kadarı! Kendisi ehliyetsiz, aracı plakasız yaptığı şeyle pes dedirtti

Pişkinliğin bu kadarı! Kendisi ehliyetsiz, aracı plakasız yaptığı şeyle pes dedirtti

28.03.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de asker eğlencesi sırasında ön ve arka plakaları olmayan bir otomobil caddede drift yaptı. O anların sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yakalanan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücüye; drift yapmak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçlarından toplam 9 bin 552 lira para cezası uygulandı.

Pişkinliğin bu kadarı! Kendisi ehliyetsiz, aracı plakasız yaptığı şeyle pes dedirtti

Ümrabiye'de asker eğlencesi sırasında plakasız bir otomobil caddede drift yaptı. Yakalanan sürücüye 9 bin 552 lira para cezası uygulanırken ehliyetine geçici olarak el konuldu. Görüntüleri inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, sürücünün K.I olduğunu tespit etti. Yakalanan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

9 BİN 552 LİRA CEZA

Sürücüye; drift yapmak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçlarından toplam 9 bin 552 lira para cezası uygulandı. Ayrıca otomobil sahibine de farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak suçundan 750 lira cezai işlem uygulandı. Otomobil sürücüsü K.I hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Screenshot_3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadaka kutusuna da göz diktiler!Sadaka kutusuna da göz diktiler!
Kan donduran detay! Ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuşKan donduran detay! Ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuş
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken buldu! Dünyada eşi benzeri yokÇorumlu çiftçi tarlasını sürerken buldu! Dünyada eşi benzeri yok
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber! Zam dalgası yüzde 5 ile başladı: Kademeli olarak...

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber! Zam dalgası yüzde 5 ile başladı: Kademeli olarak...

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Her şey kuzuların yarı fiyatına satılmasıyla başladı...

Her şey kuzuların yarı fiyatına satılmasıyla başladı...

6 muhalefet liderinin buluşmasının ardından ortak açıklama geldi

6 muhalefet liderinin buluşmasının ardından ortak açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.